Пятница, 15 ноября 2019

Керченский захват. Кадр оперативной съемки

Россия вернет Украине корабли, захваченные год назад в Керченском проливе. По данным “Коммерсанта”, передача кораблей состоится до парижского саммита по урегулированию в Донбассе, назначенного на 9 декабря.

Стороны сейчас согласовывают место и время передачи трех украинских судов – малых бронированных катеров “Бердянск” и “Никополь”, а также буксира “Яны Капу”. По словам источников “Коммерсанта”, возврат состоится не в порту, а в море: корабли отбуксируют в согласованную точку, где их встретят украинские буксиры. Позже “Думская” сообщила, что корабли вернут в ночь на воскресенье; за ними уже вышли украинские буксиры.

В российском МИДе в субботу заявили, что передача кораблей не связана с парижским саммитом: российская сторона предлагала их вернуть “под гарантии сохранности” в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о нарушении госграницы. “Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент”, – цитирует Интерфакс неназванного представителя МИДа.

В сентябре в рамках обмена заключенными на Украину вернулись 24 военных моряка – экипажи захваченных кораблей. По данным газеты, российская сторона не вернет их личное оружие, боеприпасы, рации и судовые документы – эти предметы также фигурируют в качестве “вещдоков”. После возвращения моряков на Украину дело не было закрыто. Теоретически российская сторона может потребовать их экстрадиции, а получив отказ, судить заочно.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно вернуть захваченные корабли и освободить их экипажи. Москва отказалась выполнить это решение.

О том, что четырехсторонняя встреча в Париже по донбасскому урегулированию назначена на 9 декабря, стало известно в пятницу. В качестве условий проведения саммита Россия требовала согласовать “формулу Штайнмайера”, подготовить итоговый документ встречи и завершить разведение сил на трех участках. Первые два условия были выполнены в начале октября. Разведение в станице Луганской, Петровском и Золотом завершилось на этой неделе.