Четверг, 14 ноября 2019

Заявление российских общественных организаций

12 ноября 2019 года Минюст России внес организацию “Člověk v tísni, o. p. s” (“People In Need”, “Человек в беде”, Чешская Республика) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Минюст при этом ссылается на Федеральный закон “О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации” и на решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 года.

Мы, представители российских общественных организаций, хорошо знакомы с работой наших чешских друзей и коллег. В определенном смысле организация “Člověk v tísni” действительно “причастна” к нарушениям прав и свобод – поскольку последовательно и бескомпромиссно борется с такими нарушениями.

Во многих странах в разные годы наши чешские коллеги самоотверженно помогали людям, нуждавшимся в помощи, – в том числе и в России. Включение этой гуманитарной организации в список “нежелательных” – демонстрация отвратительной неблагодарности со стороны российских властей.

Мы возмущены решением анонимного заместителя Генерального прокурора и требуем, чтобы оно было отменено и принесены официальные извинения.

Мы считаем недопустимой расширяющуюся практику внесудебных ограничений конституционных прав.

Запрет деятельности общественной организации без предъявления каких бы то ни было претензий, на основании непубличного административного решения – это нарушение основ конституционного строя.

В XX веке именно упразднение всех независимых общественных структур сделало возможным массовый террор, жертвами которого стали миллионы наших сограждан.

Последние события показывают: трагедия прошлого так и не осмыслена властями нашей страны. И это – настоящая угроза для будущего России.

Международное общество “Мемориал”

Московская Хельсинкская группа

Комитет “Гражданское содействие”

Сахаровский центр

Движение “За права человека”

Правозащитный центр “Мемориал”

Инициативная гражданская группа “Молодежный Мемориал” (Пермь)

Центр развития демократии и прав человека

Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация “Гражданский контроль”

Межрегиональная общественная правозащитная организация “Человек и Закон”

Солдатские Матери Санкт-Петербурга

Фонд “Общественный вердикт”

Центр защиты прав СМИ

Центр содействия международной защите

Институт прав человека

Ассоциация “Содействие в правовой защите населения “Правовая основа”, Екатеринбург

Молодежное правозащитное движение (российская группа)

ОВД-Инфо

Заявление открыто для подписания организациями