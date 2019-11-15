Пятница, 15 ноября 2019

Российские власти передали на территории Литвы представителям Норвегии гражданина страны Фруде Берга, осужденного в апреле к 14 годам колонии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Как передает Интерфакс со ссылкой на офис президента Литвы Гитанаса Науседы, в ходе обмена на российско-литовской границе в Литву были возвращены граждане страны Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис. В свою очередь российским властям передали двоих россиян.

Ранее в пятницу Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж.

Указ был подписан в соответствии с новыми поправками в УК Литвы о возможности помилования для осужденных за шпионаж. Литовский парламент принял эти поправки на прошлой неделе.

В 2017 году Моисеенко был приговорен в Литве к 10 с половиной годам заключения, а Филипченко – к 10 годам. Как утверждалось, Филипченко по заданию ФСБ пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, чтобы они установили прослушивающие устройства в кабинете президента Дали Грибаускайте и в ее резиденции, а Мосиеенко в свою очередь получал от литовского военного секретные сведения о литовской армии, военных учениях и действиях воздушной миссии НАТО.

Приговор Бергу, бывшему инспектору норвежской погранслужбы, вынес 16 апреля Мосгорсуд. По версии обвинения, он сотрудничал с Норвежской разведывательной службой, собирая для нее информацию о российских атомных подводных лодках.