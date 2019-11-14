Четверг, 14 ноября 2019

Общее собрание РАН единогласно призвало Минобрнауки отменить приказ, фактически запрещающий ученым общаться с иностранцами. Об этом написал в Фейсбуке член-корреспондент академии наук Юрий Ковалев.

“Участники общего собрания РАН считают, что свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки. Законодательство Российской Федерации накладывает достаточно ограничений на сотрудников, работающих по закрытой тематике. Дополнительные ограничения под любыми предлогами недопустимы. В этой связи общее собрание РАН настаивает на отмене приказа министра науки и высшего образования об общении с иностранными гражданами”, – цитирует Интерфакс заявление РАН, поддержать которое предложил президент академии Александр Сергеев.

По мнению Сергеева, приказ Минобрнауки “наносит существенный ущерб не только нашей науке, но и международному научному сотрудничеству”. По словам главы РАН, описанные в документе ограничения должны относиться к ученым, работающим с гостайной, но расширение их на всех сотрудников институтов РАН и вузов – антиконституционно.

Кроме того, участники общего собрания РАН приняли обращение, в котором осудили обыски в физическом институте академии (ФИАН), прошедшие в конце октября, и задержание директора института Николая Колачевского.

Приказ Минобрнауки, ограничивающий общение ученых с иностранцами, вышел в феврале, но широко известно о нем стало только в августе. Документ запрещает российским ученым проводить встречи с иностранными коллегами без разрешения руководства, оставаться с иностранцами наедине. В свою очередь иностранцам на территории подведомственных Минобрнауки учреждений запрещается пользоваться бытовой электроникой, биноклями, фотоаппаратами и средствами навигации.

В октябре президиум РАН обратился к Минобрнауки с просьбой отменить документ. В самом ведомстве заявляли, что приказ – рекомендательный и “отражает общемировую практику”.