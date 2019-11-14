Четверг, 14 ноября 2019

Кадр сюжета “России-24″ о Борисе Вишневском

СМИ медиагруппы “Патриот”, подконтрольной петербургскому олигарху Евгению Пригожину, развернули масштабную кампанию клеветы на депутата петербургского заксобрания от “Яблока”, преподавателя РГПУ им. Герцена Бориса Вишневского. В многочисленных публикациях РИА ФАН, Nation News и других пригожинских СМИ оппозиционер обвиняется в сексуальных домогательствах к студенткам. Сюжет, в котором пересказываются эти публикации, вышел на федеральном телеканале “Россия-24″.

Вишневский подал в полицию заявление о клевете, начата доследственная проверка. По данным “Фонтанки”, кампанию против депутата обсудили на совете фракций петербургского заксобрания. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что жалоб на оппозиционера не поступало.

Солидарность с Борисом Вишневским выражают не только его питерские соратники.