Среда, 13 ноября 2019

Листовка 1942 года. Из коллекции М.Ю.Мещанинова

14 ноября 1944 года в Праге был опубликован Манифест Комитета освобождения народов России (КОНР), который именовали еще власовским движением. КОНР создавался под полным контролем нацистской Германии. Во главе Комитета стоял генерал-лейтенант Красной Армии Андрей Власов, герой обороны Киева и контрнаступления под Москвой, в июле 1942 года попавший в плен на Волховском фронте, когда он пытался выбраться из окружения.

Через несколько дней плена Власов перешел на сторону Германии и предложил германскому руководству сформировать альтернативное правительство России и Русскую освободительную армию из советских военнопленных и жителей оккупированных территорий. Но Гитлер к этому проекту остался равнодушен, поскольку в 1942 году еще не определился с будущим России после войны: какое пространство останется под контролем русского правительства и что это будет за правительство – сталинское или, наоборот, антисталинское.

В конце 1942 года была создана Русская освободительная армия (РОА) и выпущено Смоленское воззвание, предлагавшее красноармейцам присоединяться к РОА. Власов формально числился главнокомандующим этой армией, но существовала она только на бумаге. Немцы рассматривали эту акцию как чисто пропагандистскую. В РОА просто переименовали ряд охранных частей, сформированных из советских военнопленных и сражавшихся главным образом с партизанами, но Власов никакой власти над ними не имел.

Ситуация изменилась летом 1944 года, после высадки союзников в Нормандии и разгрома германских войск в Белоруссии. Но только в середине сентября 44-го, после встречи Власова с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, было дано разрешение сформировать три дивизии РОА. Их предполагалось послать на фронт в расчете, что красноармейцы будут толпами перебегать на их сторону. Ничего подобного в принципе не могло случиться, но руководство Третьего Рейха хваталось за соломинку. РОА передали в состав войск СС, в связи с чем Власов в германских документах стал именоваться группенфюрером. Гиммлер предлагал произвести его в обергруппенфюреры, что соответствовало генерал-полковнику РОА, но Андрей Андреевич эту сомнительную честь отклонил.

Пражский манифест призван был дать политическую программу РОА, с которой ее бойцы должны были привлекать на свою сторону красноармейцев на фронте:

“Борются силы империализма во главе с плутократами Англии и США; величие которых строится на угнетении и эксплуатации других стран и народов. Борются силы интернационализма во главе с кликой Сталина, мечтающего о мировой революции и уничтожении национальной независимости других стран и народов. Борются свободолюбивые народы, жаждущие жить своей жизнью, определенной их собственным историческим и национальным развитием.

Нет преступления большего, чем разорять, как это делает Сталин, страны и подавлять народы, которые стремятся сохранить землю своих предков и собственным трудом создать на ней свое счастье. Нет преступления большего, чем угнетение другого народа и навязывание ему своей воли.

Силы разрушения и порабощения прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты свободы, демократии, культуры и цивилизации. Под защитой свободы они понимают завоевание чужих земель. Под защитой демократии они понимают насильственное навязывание своей политической системы другим государствам. Под защитой культуры и цивилизации они понимают разрушение памятников культуры и цивилизации, созданных тысячелетним трудом других народов”.

Ей-богу, если убрать из текста слово “Сталин”, то под положениями власовского манифеста могли бы подписаться Владимир Путин и его пропагандисты. Антиамериканские инвективы звучат весьма актуально. Правда, Власов вскоре добился того, что КОНР был признан союзником Германии, но по отношению к Англии и США ему было разрешено сохранять нейтралитет. Боевые действия в Нормандии убедили германское командование, что переброшенные туда “восточные батальоны” никакого желания сражаться с анло-американцами не имеют и охотно сдаются в плен. А ранее немцы разрешили не включать в манифест антисемитские лозунги: “окончательное решение” уже было осуществлено, и “еврейский вопрос” потерял актуальность.

Генерал Власов с солдатами РОА. Фото: Bundesarchiv

Какую же альтернативу предлагал манифест советским людям? Власовцы обещали после заключения “почетного мира с Германией” сделать все хорошее вместо всего плохого и создать “свободную народную государственность без большевиков и эксплуататоров”. Для этого была предложена программа из 14 пунктов:

Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность.

Утверждение национально-трудового строя, при котором все интересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния и развития нации.

Сохранение мира и установление дружественных отношений со всеми странами и всемерное развитие международного сотрудничества.

Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и брака. Действительное равноправие женщины.

Ликвидация принудительного труда и обеспечение трудящимся действительного права на свободный труд, созидающий их материальное благосостояние, установление для всех видов труда оплаты в размерах, обеспечивающих культурный уровень жизни.

Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную собственность крестьян. Свобода форм трудового землепользования. Свободное пользование продуктами собственного труда, отмена принудительных поставок и уничтожение долговых обязательств перед советской властью.

Установление неприкосновенной частной трудовой собственности. Восстановление торговли, ремесел, кустарного промысла и предоставление частной инициативе права и возможности участвовать в хозяйственной жизни страны.

Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо своего народа.

Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся от всякой эксплуатации, независимо от их происхождения и прошлой деятельности.

Введение для всех без исключения действительного права на бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспечение старости.

Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насильственных переселений и массовых ссылок. Введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности, имущества и жилища. Равенство всех перед законом, независимость и гласность суда.

Освобождение политических узников большевизма и возвращение на родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу против большевизма. Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он ее по убеждению или вынужденно.

Восстановление разрушенного в ходе войны народного достояния – городов, сел, фабрик и заводов за счет государства.

Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей.

Лозунги сами по себе были привлекательные, но ничего не говорилось о том, как именно их собирались воплотить в жизнь, какой политический строй предлагали установить в России. А без этого, чем, по сути, власовские лозунги отличались от сталинских, которые мало общего имели с действительностью? И почему Власову должно быть больше веры, чем Сталину? Тем более что в это время советские танки стояли на Висле, а не немецкие под Москвой.

Как представляется, немцы не очень-то верили в затею с КОНР. Об этом говорит уровень присутствовавших на мероприятии в Праге немецких представителей. Никто из первых лиц Третьего Рейха в Прагу не приехал. На заседании КОНР присутствовали наместник (государственный министр) имперского Протектората Богемии и Моравии обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк, начальник управления СС по репатриации фольксдойче обергруппенфюрер СС Вернер Лоренц, представлявший германское правительство, и марионеточный президент Протектората Богемии и Моравии Эмиль Гаха (Франк после войны был казнен, как и Власов, а Гаха умер в тюрьме в июне 1945 года).

Тогда, в ноябре 1944 года, немцы готовили генеральное наступление в Арденнах. В случае удачи Гитлер надеялся если не вынудить западных союзников к заключению мира, то хотя бы на несколько месяцев лишить их возможности вести наступательные операции. Затем планировалось перебросить ударные силы на Восточный фронт, чтобы нанести поражение Красной Армии в Польше и в Венгрии и побудить Сталина также заключить мир. Здесь и должны были пригодиться власовские дивизии, в первую очередь – для подрыва морального духа красноармейцев.

Учитывая сложившееся соотношение сил, все эти планы были абсолютно нереальны, что и подтвердил последующий ход событий. Но даже если бы планы Гитлера чудесным образом осуществились, это нисколько не приблизило бы шансы на воплощение в жизнь Пражского манифеста. Ведь для этого надо было, чтобы вермахт вновь дошел как минимум до Москвы. Но при заключении компромиссного мира Германия в самом лучшем случае могла бы сохранить лишь границы 1938 года. Власовцев же тогда в лучшем случае ожидала бы жизнь в качестве эмигрантов в Германии, а в худшем – выдача Сталину, да еще более масштабная, чем в реальности произошла после войны. Гитлер, не задумываясь, заплатил бы такую цену за мир.

Вероятно, и Власов понимал обреченность своего движения. Но, как кажется, питал иллюзии насчет того, что РОА и другие русские коллаборацонистские формирования, командование над которыми он формально получил в последние дни войны, могут пригодиться западным союзникам в их будущей неизбежной, как он полагал, конфронтации со Сталиным. Поэтому вместо того, чтобы распустить их и призвать всех своих бойцов под видом военнопленных и остарбайтеров поодиночке пробиваться вглубь западных оккупационных зон, что наверняка спасло бы многих от выдачи в СССР, он сохранил части и соединения своей армии в западных зонах оккупации, надеясь, что их могут послать воевать с Японией. Союзники же, еще не нуждаясь в тот момент в услугах власовцев, легко выдали их в СССР, тем более что Сталин в противном случае грозился взять в заложники американских и британских пленных, освобожденных Красной Армией.

Пражский манифест остался лишь литературным памятником, который продолжал активно обсуждаться в публицистике второй волны русской эмиграции, но практического политического применения не имел.