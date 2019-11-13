Среда, 13 ноября 2019

Криминальная история с убийством историком Олегом Соколовым своей аспирантки стала, как это обычно и бывает с такими новостями, одной из самых животрепещущих в российских медиа. Рассказывая о Соколове, особенно выделяли тот факт, что этот “правильный” российский историк – еще и увлеченный реконструктор. То есть человек, который полностью вписывался в мейнстрим.

Потому что реконструкция и есть основное содержание этого мейнстрима. Просто когда реконструкция приводит не к банальному уголовному преступлению, а к войне и смерти сотен тысяч человек, ее начинают не замечать.

Реконструктор Гиркин в Донбассе пытался воссоздать атмосферу Гражданской войны с ее противостоянием былых, красных, сторонников украинской государственности, анархистов и обычных бандитов. Не знаю уж, кем себя воображал отставной чекист, Деникиным или Примаковым (Виталием, не Евгением), а вот только кровь лилась настоящая, подвалы были настоящие, и карикатурный режим, который в результате российской диверсии утвердился на оккупированных территориях Донбасса, выносит настоящие приговоры и годами содержит ни в чем не повинных людей в тюрьмах. Ради реконструкции “Донецко-Криворожской республики” большевиков, еще одной декорации времен Гражданской, послужившей прообразом всех нынешних экспериментов.

Правда, создание новых “донецко-криворожских республик” утверждал уже не Гиркин, а другой отставной чекист – тот, что в Кремле. Потому что вся власть Путина – это тоже реконструкция.

Не знаю, кем себя воображает Путин в своих фантазиях – Сталиным, Петром I или даже Екатериной II, императрица ведь тоже говорила по-немецки. Но мы не можем не замечать, что Путин пытается выстроить Советский Союз в отсутствие Советского Союза и Российскую империю в отсутствие Российской империи. И все это одновременно, хотя одна формация была не только продолжением, но и отрицанием другой. Поэтому понятно, что какая-нибудь война в Сирии для кремлевского реконструктора может быть продолжением Афганистана и реваншем за позорный для Советского Союза 1967 год. А в Украине он пытается действовать со сталинской размашистостью, возвращая “исконные территории” в “русский мир”.

Этой реконструкции возобновления империи в соседней стране противостоит попытка реконструировать в реальной жизни телевизионную мыльную оперу о приключениях незадачливого балбеса Голобородько, оказавшегося президентом страны. И как могут найти общий язык люди, реконструирующие школьный учебник, истории с людьми, реконструирующими сценарий третьесортного провинциального “мыла”?

Поэтому так страшно и потешно одновременно все это выглядит. Поэтому не покидает ощущение, что все мы живем в мире раскрашенных карикатур, злых клоунов, кукол из папье-маше, в результате действий которых гибнут живые люди и теряют перспективы целые поколения.