Среда, 13 ноября 2019

В Карелии анархистка Екатерина Муранова из Медвежьегорска, обвиняемая в оправдании терроризма, стала фигуранткой еще одного уголовного дела – о хранении наркотиков, сообщает “Медиазона” со ссылкой на саму подозреваемую.

На сайте МВД по Карелии также есть сообщение о задержании на прошлой неделе в Онежском районе республики жительницы Медвежьегорска 1991 года рождения. Как уточнила сама Муранова, она была задержана 7 ноября. “По информации оперативников, женщина через нелегальный интернет-магазин заказала и оплатила наркотик, а незадолго до задержания забрала его из тайника. При досмотре у задержанной обнаружены свертки. Согласно исследованию, в одном из них была марихуана, в другом – гашиш массой около 3 граммов, что является значительным размером”, – утверждают в МВД. В сообщении говорится, что Муранова якобы признала, что купила вещества для себя.

Из-за хранения гашиша против Мурановой возбудили дело по части 1 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта; до 3 лет колонии). Из-за найденных у нее 0,7 грамма марихуаны на нее составили протокол по статье 6.8 КоАП (незаконное хранение наркотиков).

В марте Муранова стала фигуранткой дела по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма через интернет; от 5 до 7 лет) из-за поста и комментария во “Вконтакте” о прошлогодней атаке анархиста Михаила Жлобицкого на УФСБ по Архангельской области. С нее взяли подписку о невыезде.

Муранова обвиняется в том, что 2 ноября 2018 года, “имея преступный умысле оправдать терроризм”, разместила во “Вконтакте” статью “Что можно сказать о атаке в Архангельске?”, которая появилась на сайте анонимных публикаций Telegra.ph непосредственно в день атаки Жлобицкого – 31 октября прошлого года, а также написала в ВК-группе “Народная самооборона” под новостью об атаке “Мир его праху! Герой”.

“Я не имела в виду, что он (Жлобицкий. – Ред.) герой из-за того, что совершил данный акт, я хотела сказать, что он пожертвовал жизнью ради своих идей”, – пояснила анархистка ОВД-Инфо.

В июне 2019 года Муранову внесли в список экстремистов и террористов Росфинмонтиторинга – все банковские счета фигурантов этого перечня блокируются. Муранова одна воспитывает ребенка, больного астмой; Росфинмониторинг заблокировал счет, на который собирались деньги на лечение.