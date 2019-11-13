Среда, 13 ноября 2019

Киев может выйти из минских соглашений, если переговоры в нормандском формате закончатся полным провалом. Об этом заявил глава МИДа Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с австрийским министром иностранных дел Александром Шалленбергом, сообщает “theБабель”.

“Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс продолжается бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса”, – сказал Пристайко.

По словам дипломата, точная дата саммита в нормадском формате пока неизвестна, но он надеется, что встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится до конца года.

“По меньшей мере выполнены все предпосылки встречи. Сейчас украинская сторона консультируется со всеми тремя другими участниками “нормандской четверки”. Мы ищем дату для всех четырех президентов и место, где будет проведено это мероприятие”, – добавил министр. Ранее сообщалось, что встреча состоится в Париже.

Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от “нормандских” переговоров окончательного решения проблемы на востоке Украины и Киев не может позволить Москве “соскочить с этой встречи”. “За 5 лет украинцы имеют большую надежду на нормандскую встречу. Мы хотим сделать шаг к миру. В идеальной ситуации – завершить этот процесс. Президент Зеленский рассчитывает, что на этой встрече мы откроем путь для окончательного решения проблемы на востоке Украины. Результаты зависят от готовности российской стороны двигаться в соответствии с договоренностями”, – отметил он.

Министр заметил, что точной даты саммита пока нет, хотя Киев выполнил для его проведения все условия, выдвигавшиеся российской стороной. “Позиция российской стороны – говорить, что она готовится к встрече. Мы знаем некоторые возможные даты, но чтобы сообщить их украинскому обществу, должны иметь более точную информацию. По меньшей мере, все условия для встречи выполнены”, – подчеркнул Пристайко.

По словам Пристайко, Киев пока не планирует двусторонней встречи Владимира Путина и Зеленского.

Во вторник бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что предложил организовать встречу Путина и Зеленского, на что получил от последнего согласие. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент “никогда не отказывается от подобных встреч”, но “встреча ради встречи принесет мало пользы”. По словам Пескова, в Кремле концентрируются на подготовке саммита в нормандском формате.