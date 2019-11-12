Вторник, 12 ноября 2019

Сотрудники ФСИН в Мордовии отказались передать лекарства политзеку Илье Романову, которого парализовало после инсульта. Об этом “МБХ-медиа” сообщил его адвокат Роман Качанов. Анархист отбывает 12-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в призывах к терроризму.

“Его посещал невропатолог, который сказал, какие лекарства надо принести, которых нет. Правозащитник Сергей Марьин поехал, однако его развернули и лекарства не приняли. Хотя нам достоверно известно, что никаких лекарств там нет”, – рассказал Качанов.

По словам адвоката, к Романову не пускают также и адвокатов, поэтому невозможно понять, в каком он состоянии. “Нам вообще ничего не известно, мы не знаем, живой он или не живой. Он находится в условиях полной изоляции. ОНК в Мордовии нормальной нет, сходить к нему никто не может”, – отметил адвокат.

О том, что Романов перенес инсульт и полностью парализован, бывшая жена политзека Лариса Романова сообщила 29 октября. Она передавала, что Романов находится в реанимации ЛПУ-21 (больницы ФСИН) в поселке Барашево Теньгушевского района Мордовии.

Последний приговор 51-летнему Романову вынесла 26 октября прошлого года коллегия Приволжского областного военного суда (Самара) под председательством Александра Леднева. Политзек был объявлен виновным по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет).

Сам Романов вину не признал. Свое дело он назвал следствием провокации УФСБ по Мордовии.

Анархисту вменили публикацию 3 мая 2017 года на ФБ-странице Voldemar Putiniana видеозаписи “Приглашение на джихад”. Запись, утверждалось в деле, политзек сопроводил комментарием “С путинской швалью надо бороться любыми способами”, который якобы “ошибочно скрыл от других пользователей настройками приватности”.

В феврале 2017-го Романова перевели из ПКТ (внутренней тюрьмы) мордовской ИК-22 в поселке Леплей Зубово-Полянского района в то же самое ЛПУ-21. Необходимости в лечении у Романова не было, и фактически медицинской помощи ему не оказывалось. Между тем оперативник ФСБ старший лейтенант Егор Миточкин, установив подслушивающее устройство в палате Романова, с самого начала тайно следил за политзеком. Миточкину помогал Сергей Журавлев – сын крупного московского бизнесмена, отбывающий более чем 20-летний срок за контрабанду наркотиков из Южной Америки. Мобильники в местах лишения свободы запрещены; тем не менее у Журавлева был смартфон. Именно он зарегистрировал для Романов ФБ-страницу и по его просьбе делал в этом аккаунте публикации.

Сам Романов фактически не умеет пользоваться мобильниками. Ролика “Приглашение на джихад”, настаивал политзек, он вообще не видел.

3 мая 2017-го, то есть в день публикации “Приглашения на джихад”, Журавлев несколько раз предлагал Романову выйти в интернет. Вечером после отбоя, как только политзек открыл свою страницу, в окно палаты вломились оперативники. Выйти из аккаунта Романов не успел.

12 марта Верховный суд подтвердил новый приговор политзеку, а в начале июня стало известно, что его этапировали в колонию, находящуюся в поселке Озерный Зубово-Полянского района Мордовии.

В декабре 2012 года Романов освободился из колонии на Украине после отбытия 10-летнего срока по делу “одесских комсомольцев”. По первому делу в России Романова арестовали, после того как он в ночь на 26 октября 2013 года пострадал, испытывая самодельную петарду в сквере в центре Нижнего Новгорода. Анархист лишился кисти левой руки; ему присвоена III группа инвалидности.

Согласно материалам дела, которое вел следователь областного УФСБ Илья Кауркин, Романов хотел запугать городскую администрацию, чтобы та прекратила вырубать городские скверы.

В начале 2015 года в деле появилось еще одно обвинение – по факту публикации частной беседы активиста, распространенной как его интервью радио Libertaire, органу украинской Революционной конфедерации анархо-синдикалистов.

Процесс Романова начался в июне 2015 года. 6 августа коллегия Московского окружного военного суда в составе Романа Муранова (председательствующий), Сергея Кривошеева и Юрия Чепелева на выездной сессии в Нижнем Новгороде приговорила активиста к 10 годам строгого режима со штрафом 110 тысяч рублей (

ВИДЕО). Анархист был признан виновным по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 (приготовление к теракту), части 1 статьи 222 (незаконный оборот взрывчатки), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление боеприпасов) и части 3 статьи 30 – части 1 статьи 205.2 УК (покушение на публичное оправдание терроризма). Первые три обвинения Романову вменили за эксперимент с пиротехникой, четвертое – за публикацию беседы, представленной как интервью.

Сам Романов признал вину по статьям 222 и 223 УК, однако категорически отверг обвинения в приготовлении к теракту и покушении на публичное оправдание терроризма.

15 декабря 2015 года коллегия Верховного суда в составе Олега Дербилова (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Сергея Сокерина снизила Романову срок до девяти лет. Судьи исключили из основного обвинения Романову – в приготовлении к теракту – два отягчающих обстоятельства: наступление тяжких последствий и использование взрывчатых веществ. Коллегия указала, что обе эти детали являются квалифицирующими признаками теракта, а не отягчающими обстоятельствами. В остальном приговор был оставлен без изменений.