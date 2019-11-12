Вторник, 12 ноября 2019

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ – “иностранных агентов”, позволяющий наделять таким статусом физические лица. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, комитет также рекомендовал принять сопустствующий законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение уже действующего закона о СМИ – “иноагентах”.

Как ожидается, основной законопроект Госдума рассмотрит на одном из заседаний на следующей неделе.

По словам председателя комитета Леонида Левина, ко второму чтению законопроекта поступило более 10 поправок: Согласно им, вести реестр СМИ – “иноагентов” будет Минюст, решение о включении или исключении из реестра будет приниматься ведомством по согласованию с МИДом.

Как пояснил Левин, физическое или российское юридическое лицо может быть признано “иностранным агентом”, “если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента”. Под сотрудничеством, по словам депутата, при этом понимается “участие в создании или в распространении информации иностранного СМИ, выполняющего функцию иноагента, или российского юридического лица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом”, если тот, кто сотрудничает, “получает денежные средства из иностранных источников”.

Предлагается исключить принятую в первом чтении норму о внесудебной блокировке информационных ресурсов, распространяющих информацию СМИ – “иноагентов”, и скорректировать порядок ограничения доступа к ресурсам таких СМИ.

Согласно поправкам, те СМИ, которые уже признаны “иностранными агентами”, обязаны учредить российские юрлица до 1 февраля 2020 года, а те лица, которым такой статус будет присвоен в дальнейшем, будут должны открыть такое юрлицо в течение месяца со дня признания.

Левин признал, что возможно объявление “иностранными агентами” сотрудников СМИ с таким статусом, пишущих материалы, “связанные с общественно-политической ситуацией”. При этом он заверил, что законопроект не коснется оппозиционеров. “Если кто-то по какому-то вопросу занимает оппозиционную позицию, кому-то нравятся публикации, которые критикуют власть… мы никаким образом свободу слова, свободу распространения информации этим законом не ограничиваем, – сказал депутат. – Речь идет об узком круге лиц, которые именно получают финансирование и сотрудничают с иностранными агентами”. По словам Левина, даже соблюдение обоих этих условий не влечет автоматического включения частного лица в реестр иноагентов, поскольку это “не норма прямого действия”, а решение в каждом случае будет приниматься Минюстом совместно с МИДом.

Закон о СМИ – “иностранных агентах” был в спешном порядке принят в середине ноября 2017 года в ответ на меры Вашингтона в отношении RT и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в США. 25 ноября Путин подписал закон. Сейчас в реестр СМИ-”иноагентов” входят “Радио Свобода”, семь его отдельных проектов – “Настоящее время”, “Фактограф”, “Крым.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии” и Azatlıq Radiosı, а также “Голос Америки”. Все они были включены Минюстом в перечень 5 декабря 2017 года.

Госдума приняла законопроект о признании физлиц “иноагентами” в первом чтении январе 2018 года.