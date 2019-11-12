Вторник, 12 ноября 2019

По делу об угрозах судье Тверского райсуда Москвы Алексею Криворучко задержан третий фигурант – Евгений Ерзунов, сообщается на сайте СКР.

Ерзунова схватили в столичном аэропорту “Внуково” перед вылетом за границу. Как утверждают в следственном ведомстве, показания против него дал второй фигурант дела – Сергей Половец, который был допрошен накануне. “Половец дал показания, сообщив следствию сведения о своем знакомом – непосредственном авторе поста, изобличив последнего в совершении противоправного деяния”, – заявляют в СКР.

В СКР намерены предъявить обвинения Ерзунову по статье 296 УК (угроза в связи с осуществлением правосудия).

Между тем, как сообщает “Медиазона”, судья Басманного райсуда Москвы Юлия Сафина арестовала на срок до 11 января еще одного фигуранта того же дела, Алексея Вересова. Ему инкриминирована часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет; до 5 лет колонии). Судья удовлетворила ходатайство следователя о проведении слушаний в закрытом режиме

Вересова преследуют за комментарий “сожгите его”, размещенный с его ВК-страницы 16 сентября под новостью в ВК-паблике “Все стабильно” о приговоре Устиннову.

Комментарий Алексея Вересова

Еще один фигурант, Сергей Половец, отпущен под подписку о невыезде, сообщил его его бывший адвокат Леонид Соловьев. “Он от меня отказался, будет работать с адвокатом от следствия. Он признал вину, и его отпускают под подписку”, – сообщил Соловьев. По его словам, Половец живет в подмосковном Ногинске.

О задержании 41-летнего Половца и 46-летнего Вересова стало известно 11 ноября. По данным телеграм-канала “Опер слил”, у Вересова в удмуртском селе Якшур-Бодья прошел обыск, после чего его этапировали в Москву. Вересов был ранее судим. Половцу вменяется часть 1 статьи 296 кодекса (угроза в отношении судьи; до 3 лет).

Как сообщает адвокат Григорий Червонный, Половец сделал ретвит поста с информацией о том, что судья Криворучко приговорил актера Павла Устинова к 3 с половиной годам колонии по “московскому делу”. “Под этим фото был комментарий другого пользователя примерного содержания “судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть”. Сергей Половец сделал ретвит первоначального поста с информацией о приговоре П.Устинову. В его ленте это отразилось вместе с комментарием другого пользователя, т.к. этот пользователь был в френдлисте Сергея. Позже ретвит был удален, но в деле скриншот”, – поясняет юрист. По информации Червонного, Половец признал вину.

Криворучко вынес приговор Устинову 16 сентября. После мощной волны общественного возмущения осуждением актера Мосгорсуд 30 сентября заменил актеру реальное наказание годом условного срока с двухлетним испытательным сроком.