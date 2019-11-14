Четверг, 14 ноября 2019

Шуба всегда была одним из самых притягательных предметов женского гардероба. Она не только помогает сохранить тепло, но и является признаком богатства и моды. Но в продаже можно найти https://megameh.com/shuby_iz_lisy.html самые разнообразные виды шуб.

Как сделать правильный выбор?

Шуба дорога, и ошибиться — значит зря потратить большие деньги. Главный выбор при приобретении шубы — выбор меха. Самыми распространёнными вариантами являются бобёр, лиса и норка. Конечно, есть варианты и дешевле, и намного дороже. Что же касается мужских шуб, то самые распространённые меха для них — опоссум и койот.

Другой вопрос — зачем Вам нужна шуба?

Просто, чтобы согреться или ради изящного внешнего вида? В последнем случае цена и тепло оказываются второстепенными параметрами, а основным становятся Ваши вкусовые предпочтение. В первом случае же лучше выбрать шубу, сделанную из соболя, лисицы либо мутона. А вот горностай крайне не рекомендуется — в нём холодно.

Другая важна характеристика — срок службы шубы.

Самые устойчивые (до 20 зим) — из выдры или котика, а хуже всего — кролик и шиншилла. Особенностью, влияющей на внешний вид и цену шубы является её искусственная окраска. Качественная окрашенная шуба дороже натуральной, дешёвые варианты не прослужат долго. Главная проблема модных шуб — рано или поздно они перестают быть таковыми. Для постоянного ношения в течение многих лет лучше выбрать что-то более традиционное. Качество шубы хотя бы частично можно определить на ощупь. Если шуба хрустит и мнётся, а её волоски ломаются, лучше отказаться от покупки.

Ещё один важный момент — вес шубы.

Слишком лёгкая шуба будет холодной, слишком тяжёлую просто неудобно носить. Цена шубы складывается из многих факторов — меха, качества и так далее. Немаловажным является количество потраченных на шубу шкур. Если их много, цена обычно снижается. Также стоит знать, что хорошая шуба из дешёвого материала может стоить столько же, сколько и некачественная из дорогого. Подумайте об этом при покупке. Держите в уме всё вышеизложенное, когда пойдёте в магазин или на рынок. Вы не сможете исправить ошибку, ведь шубу нельзя вернуть обратно. Поэтому убедитесь, что она Вам идеально подходит, а уж потом платите.