Понедельник, 11 ноября 2019

Российский хакер Алексей Бурков, обвиняемый в кредитном кибермошенничестве, экстрадирован в США, сообщает израильский сайт “Мако”.

10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова и оставил в силе ордер на его выдачу, подписанный 30 октября министром юстиции Амиром Оханой.

Накануне в российском посольстве в Тель-Авиве заявили, что решение об экстрадиции Буркова “не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств”. Это решение, добавили в дипмиссии, “не только не способствует поступательному развитию российско-израильских отношений, но и вызывает сомнения в способности властей Израиля обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан”.

1 ноября Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию Буркова по просьбе семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России к семи с половиной годам общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Москва предлагала обменять Буркова на Иссахар.

Однако 5 ноября Яффа Иссахар, мать осужденной израильтянки, через своих адвокатов попросила отозвать ходатайство с просьбой приостановить экстрадицию Буркова. Она пояснила, что не хочет, чтобы ее дочь “стала инструментом для российского хакера и стоящих за ним людей”.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда прилетел в Израиль в отпуск. Сам он называет себя специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения. По неподтвержденным данным, Бурков может раскрыть информацию о вмешательстве российских спецслужб в американские выборы.

Приговор 25-летней Иссахар вынес 11 октября городской суд Химок. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”, она летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В багаже у Иссахар нашли 9,6 грамма гашиша. Она признает, что у нее в чемодане был гашиш, но отрицает обвинение в контрабанде – в зоне вылета аэропорта у нее не было доступа к багажу.