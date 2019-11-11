Понедельник, 11 ноября 2019

СКР возбудил в отношении граждан Алексея Вересова и Сергея Половца уголовные дела о публичных призывах к экстремизму и об угрозах судье Мосгорсуда, сообщается на сайте следственного ведомства.

Ранее судимому Вересову, родившемуся в 1973 году, инкриминирована часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет; до 5 лет). Половцу, 1978 года рождения, вменяется части 1 статьи 296 кодекса (угроза в отношении судьи; до 3 лет).

“Указанные лица задержаны, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения”, – заявляют в СКР.

Как сообщается в телеграм-канале “Опер слил”, обыск у Вересова прошел в селе Якшур-Бодья, Удмуртия. После обыска его этапировали в Москву и доставили в здание СКР. По данным “Опер слил”, Вересову инкриминированы как часть 2 статьи 280, так и части 1 статьи 296 УК.

В телеграм-канале опубликован комментарий Вересова: он написал 16 сентября “сожгите его” под новостью в ВК-паблике “Все стабильно” о том, что судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко назначил 3,5 года общего режима фигуранту “московского дела” Павлу Устинову. В связи с этим неясно, почему в СКР заявляют об угрозах судье МГС, а не Тверского райсуда.

Комментарий Алексея Вересова