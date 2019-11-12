Вторник, 12 ноября 2019

Коллегия Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону в составе Романа Сапрунова (председательствующий), Дмитрия Меркулова и Романа Подольского приговорила к срокам от 7 до 19 лет колонии шестерых фигурантов ялтинско-алуштинского дела “Хизб ут-тахрир”, сообщает “Крымская солидарность”.

Как уточняется на сайте суда, всем осужденным назначен строгий режим отбытия наказания. Муслим Алиев получил 19 лет колонии, Инвер Бекиров – 18 лет, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук – 12 лет, Рефат Алимов – 8 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет.

Алиев и Бекиров объявлены виновными по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), а также по части 2 статьи 35, части 1 статьи 30 – статье 278 российского УК (приготовление к захвату власти группой лиц по предварительному сговору). Остальных обвиняемых объявили виновными по части 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и также в приготовлении к захвату власти группой лиц.

В октябре в судебных прениях прокурор Игорь Колпиков попросил назначить 20 с половиной лет колонии Бекирову, 20 лет лишения свободы – Муслиму Алиеву, 15 лет лишения свободы – Куку, такой же срок – Вадиму Сируку, 14 с половиной лет – Рефату Алимову, 13 с половиной лет – Арсену Джеппарову.

Согласно приговору, Алиев и Бекиров организовали в сентябре 2015 года в Ялте и Алуште деятельность ячейки “Хизб ут-тахрир”, в которую входили Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров. Как утверждается, осужденные “осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, а также вели скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации”. Заявляется, что Алиев и Бекиров “вырабатывали, определяли и корректировали планы, цели и задачи” участников “Хизб ут-тахрир”, организовывали “конспиративные собрания” ее членов по “изучению идеологии и материалов” исламской партии, “распространению ее идей среди местного населения и вербовке новых лиц”. В свою очередь Алимов, Джеппаров, Куку и Сирук якобы “распространяли идеи” “Хизб ут-тахрир” среди местного населения и “склоняли других лиц к участию в ее деятельности”.

“Кроме того, Алиев и Бекиров, как организаторы подразделения партии “Хизб ут-Тахрир”, возложили на Куку и Сурука обязанность создать свои группы учеников и обучать их идеологии указанной террористической организации”, – заявляют в суде. В деле упоминаются также собрания, прошедшие в 2015 году в сторожевом помещении школы в Ялте: 18 сентября и 5 октября с участием Алиева и Бекирова, 19 октября и 8 ноября с участием Алимова и Джеппарова.

Повторный суд по делу начался 4 апреля. На первом заседании по существу дела после оглашения обвинительного заключения все политзеки, как и на первом разбирательстве, заявили, что вину не признают. В процессе работали сразу три прокурора: Колпиков, Константин Фирсов и Заурбек Савоев.

Слушания по существу в рамках первого процесса продолжались с февраля прошлого года. Однако 21 августа, после более чем полугода разбирательства, коллегия СКОВСа под председательством Николая Васильчука вернула дело в прокуратуру, потребовав ужесточить обвинение Бекирову. Cудьи заявили о необходимости переквалифицировать политзеку обвинение с части 2 статьи 205.5 на часть 1.

48-летний Алиев – тракторист из села Верхняя Кутузовка (Юкары-Шума) в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное (Кёрбекюль). 56-летний Бекиров – школьный сторож из поселка Краснокаменка (Кызылташ) в черте Большой Ялты. 43-летний Куку – известный правозащитник из Симеиза, Большая Ялта. 30-летний Вадим Сирук – торговец цветами из Ялты, этнический украинец. 28-летний Рефат Алимов – торговый представитель из Краснокаменки, племянник Бекирова. 28-летний Арсен Джеппаров – земляк Бекирова и Алимова, рабочий-строитель.

Алиев, Бекиров, Куку и Сирук находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, Алимов и Джеппаров – с 18 апреля 2016-го.

В прошлом году Куку 23 дня, с 26 июня по 18 июля, держал в СИЗО голодовку за освобождение всех украинских политзаключенных и прекращение репрессий в Крыму. В крымскотатарском обществе акция вызвала значительный резонанс. На ФБ-странице “Крымской солидарности” и иных ресурсах была опубликована масса видеообращений в поддержку политзека. Последнюю неделю голодовки земляки убеждали Куку прекратить акцию.

Против 22-летней Гульсум Алиевой – дочери Алиева, которая после ареста отца стала активисткой “Крымской солидарности”, – СКР 10 августа 2018-го возбудил дело об экстремизме за репост демотиватора. В январе нынешнего года дело было закрыто в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды). Сама Алиева ранее выехала из Крыма.