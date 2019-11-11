Понедельник, 11 ноября 2019

Владимир Путин не отказывается от предложения бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но такая встреча должна быть “хорошо подготовлена”, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

“Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу “нормандского формата”,- цитирует Пескова Интерфакс.

Ранее во вторник Назарбаев заявил, что уже получил от Зеленского согласие на встречу с Путиным и сообщил об этом российскому президенту. По словам Назарбаева, он предложил Казахстан в качестве “нейтральной площадки” для встречи. “Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины”, – отметил бывший президент Казахстана.

По мнению Назарбаева, сейчас подходящее время для встречи Зеленского и Путина тет-а-тет. “Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос (войну в Донбассе.- Ред.). Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывода всех вооруженных формирований”, – сказал бывший казахский лидер.

Назарбаев призвал не сомневаться в решении Путина установить мир в Донбассе. “Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры”, – сказал он.