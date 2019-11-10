Воскресенье, 10 ноября 2019

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье в телеобращении к нации объявил об отставке на фоне протестов против итогов президентских выборов, сообщает Reuters.

Ранее в тот же день уйти в отставку Моралеса призвал глава боливийских вооруженных сил Уильямс Калиман.

Моралес подчеркнул, что подает в отставку, чтобы уменьшить насилие, охватившее Боливию. При этом он заявил, что стал жертвой “гражданского переворота”, а полиция якобы планирует его арестовать.

В понедельник один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо сообщил в твиттере, что полиция объявила Моралеса в розыск. Силовики ищут его в провинции Чапара, а президентский самолет, на котором бывший глава государства покинул столицу страны Ла-Пас, уже арестован, сообщил Камачо.

Как написал в твиттере министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, власти страны готовы предоставить Моралесу политическое убежище. По его словам, Мехико уже предоставило убежище в посольстве страны в Ла-Пасе 20 представителям боливийской законодательной и исполнительной власти.

Между тем, как сообщает телеканал Unitel, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избиркома) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Решение принято в связи с их причастностью к выявленным нарушениям на президентских выборах.

Вслед за Моралесом в отставку ушел вице-президент Гарсиа Линера. По боливийским законам после их отставки страну должна была возглавить председатель Сената Адриана Сальватьерра, но она в воскресенье тоже покинула свой пост.

Ранее Моралес согласился аннулировать результаты первого тура президентских выборов, прошедших 20 октября, и провести новое голосование, а также распустить избирательную комиссию. Именно такие рекомендации дала Организация американских государств, признавшая в своем отчете, что выборы прошли с серьезными нарушениями. В ОАГ выявили “четкие манипуляции” с избирательной системой, которые и привели к победе Моралеса.

По итогам выборов Высший избирательный суд Боливии объявил, что Моралес, избиравшийся в четвертый раз, получил чуть более 47 процентов голосов, а его основной оппонент, бывший журналист Карлос Меса – 36 с половиной процентов.

Меса не признал победу Моралеса в первом туре, заявил о массовых фальсификацих и призвал своих сторонников выйти на улицы. Это привело к столкновениям с полицией, в результате которых погибли уже три человека.

Моралес занимал президентский пост с 2006 года.