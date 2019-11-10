Воскресенье, 10 ноября 2019

В Стамбуле найден мертвым сооснователь “Белых касок”, бывший офицер британской армии Джеймс Ле Мезюрье, сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на его соседа и неназванного дипломата. О смерти Ле Мезюрье сообщается и в твиттере “Белых касок”.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, там считают, что Ле Мезюрье упал с балкона, и его смерть расценивают как самоубийство. Агентство также приводит комментарий неназванного дипломата – по его словам, обстоятельства смерти британца неясны.

Журналист Би-Би-Си Марк Урбан пишет, что британец не мог случайно упасть с балкона: “Версия кратко: есть значительные подозрения, что это могло быть убийство, совершенное государственным агентом, но другие полагают, что он мог покончить с собой”.

Ле Мезюрье – основатель НПО Mayday Rescue. Она имеет офисы в Амстердаме и Стамбуле, ее проекты финансируются ООН и рядом стран. В 2013 году он стал тренировать первых членов “Белых касок” c привлечением турецких экспертов-спасателей, в дальнейшем помогал этой организации.

8 ноября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Мезюрье – якобы бывший офицер МI6 и “засветился” во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток”. “С учетом роли Запада в расшатывании стабильности в указанных регионах несложно предположить что там делал сотрудник разведки Великобритании”, – отметила она.

“Более того, ряд исследователей (повторю, речь идет не о российской аналитике, а о зарубежной) указывают на наличие связей Дж.Ле Мезюрье с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово, где в его команду, по некоторым данным, входили члены “Аль-Каиды”. Мы бы очень хотели услышать объяснение этих фактов со стороны официального Лондона. Он же является основателем некоей датской НПО “Мэйдэй Рескью”, спонсируемой Великобританией, Германией, Данией, Канадой, Катаром, Нидерландами и США. Официально данная структура занимается, как заявлено, “защитой гражданского населения во время конфликтов и природных катастроф”, а на деле участвовала в подготовке и финансировании “Белых касок” и сейчас обеспечивает информационно-пропагандистское сопровождение их деятельности в западных СМИ”, – заявила Захарова.

“Белые каски” (официальное название – “Сирийская гражданская оборона”) – гуманитарная организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых повстанцами.