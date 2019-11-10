Воскресенье, 10 ноября 2019

Прокурор Москвы Денис Попов обладает недвижимостью в Черногории и Испании общей стоимостью более 3,5 миллиона евро. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Формально вся недвижимость принадлежит бывшей жене прокурора Ирине Поповой. При этом, судя по фотографиям, опубликованным ФБК, ею регулярно пользуются сам Денис Попов и его общие с бывшей женой дети – сын Денис и дочь Софья.

Согласно расследованию, в 2009 году Ирина Попова зарегистрировала в Черногории фирму Monte Biser. На нее оформлена гостиница на море из девяти квартир общей площадью 1000 квадратных метров. Той же фирме принадлежат три дома рядом с горнолыжным курортом Колашин. Компании принадлежит почти гектар земли. Общая стоимость черногорской недвижимости Поповой – 3 миллиона евро.

В ноябре 2018 года в числе учредителей фирмы появился офшор с Британских Виргинских островов – ФБК предполагает, что это доля самого Попова.

В 2010 году Попова купила квартиру в Испании в Марбелье за 645 тысяч евро.

Кроме того, на мать прокурора, 79-летнюю Людмилу Попову, записана дача на Рублевке. На Ирину Попову также записана рыболовная база в Астраханской области.

В декларации Попова за 2009 год указано, что его зарплата – 57 тысяч рублей, а его жена – безработная. В 2010-м, когда он был прокурором Центрального округа Москвы, его доход составлял 60 тысяч рублей. Алексей Навальный обвиняет прокурора в незаконном обогащении и в том, что он не задекларировал иностранную недвижимость.