Воскресенье, 10 ноября 2019

Судья Люблинского райсуда Александр Маслов продлил до 17 февраля сроки действия мер пресечения семерым фигурантам дела “Нового величия”, сообщает агентство “Москва”.

Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков оставлены в СИЗО, а Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом.

Прокурор просила продлить сроки арестов, ссылаясь на то, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей. Адвокаты в свою очередь просили суд изменить им меру пресечения на другую, не связанную с лишением или ограничением свободы.

Как заявила Павликова, под домашним арестом у нее нет возможности учиться. Она попросила, чтобы ей разрешили посещать врача без одобрения ФСИН.

Как сообщает в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков, в понедельник обвинение закончило представление своих доказательств по делу.

Мы публикуем новое видео из материалов дела: шутки агента ФСБ Раду Зелинского, которые стали доказательствами.

Рассмотрение основного дела “НВ” продолжается в Люблинском райсуде столицы с 27 мая. Обвинение считает лидером организации Костыленкова. Изначально судили восемь фигурантов; один из них, Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, 21 октября бежал на Украину и через три дня был заочно арестован. Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января нынешнего года. Каждому из восьми обвиняемых в основной группе инкриминированы сразу две части статьи 282.1 УК – 1 и 2, предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

17 октября Костыленков и Крюков вскрыли вены в суде, после того как судья Александр Маслов отказался смягчить им меры пресечения.

22 октября “Медиазона” опубликовала открытое письмо Крюкова. “Я сильно устал, мне тяжело физически и морально незаслуженно сидеть в тюрьме. Я пролил свою кровь, потому что считаю несправедливым держать невинных людей за решеткой. И кто бы что ни говорил — я ничуть не жалею. И не прошу жалеть меня”, – говорится в нем.

Крюков с 11 сентября по 12 октября 2018 года держал в СИЗО голодовку протеста – сначала полную, а с 18 сентября частичную.

8 июля на процессе по основному делу “НВ” ранее приговоренный к 2 с половиной годам общего режима в особом порядке обвиняемый Павел Ребровский отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением силовиков. Политзек подтвердил, что фактическим основателем организации был человек, на тот момент известный защите как Руслан Данилов (как позже выяснили “Грани”, под этим псевдонимом скрывался гражданин Молдавии, программист Раду (Родион) Зелинский) – защита считает его агентом ФСБ или ЦПЭ. По словам Ребровского, следователь обещал ему условный срок, но прокурор в суде затребовал четыре года колонии. После вопроса прокурора, какие он давал показания на следствии и читал ли их, политзек заявил: “Все эти показания были даны под давлением, под угрозой 205-й статьи (“террористическая” статья УК. – Ред.). Было так: либо ты сейчас подписываешь, либо я тебе даю 205-ю статью”.

8 октября Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому из-за несоблюдения им условий досудебного соглашения, направив дело на новое рассмотрение. 15 октября дело Ребровского повторно поступило в Люблинский райсуд.

Помимо Ребровского еще один фигурант – Рустам Рустамов – заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

Дело “Нового величия” сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики – старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Зелинский при выездах членов организации на тренировки вел с ними провокационные разговоры: предлагал изготовить фальшивые удостоверения полицейских, во время тренировок по киданию коктейлей Молотова призывал поджигать омоновцев, настаивал на включении в устав “Нового величия” пункта о раздаче оружия, рассуждал о революции.

В январе на дополнительном допросе Зелинский пожаловался следователю на травлю в интернете, которую якобы развернули “радикально настроенные группы населения” и правозащитники. Как заявил свидетель, его называют агентурным сотрудником ФСБ. Зелинский упомянул, что видел в соцсетях призывы сообщить правозащитникам его точные анкетные данные, место жительства и работы за 500-1000 долларов. В связи с этим он попросил оставить его засекреченным свидетелем.

“Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда не являлся; принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы, я действовал как истинный патриот своей страны”, – заявил свидетель.