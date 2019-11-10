Воскресенье, 10 ноября 2019

В Польше по российскому запросу задержан украинский активист, ветеран АТО и член УНА-УНСО Игорь Мазур. Об этом сообщила в Фейсбуке омбудсмен Украины Людмила Денисова. По ее информации, к Мазуру в течение нескольких часов не пускали адвоката и украинского консула. В субботу вечером Денисова написала, что консульский работник все-таки увиделся с задержанным. В посте говорится, что Мазур – сотрудник аппаратаа омбудсмена.

Мазура задержали на погранпункте Дорогуск. В воскресенье в польском городе Люблине должен был состояться суд по избранию ему меры пресечения; однако, как позже сообщила Денисова, Мазура отпустили на поруки украинского генконсула в Люблине. “На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве”, – написала Денисова.

Россия обвиняет Мазура в том, что он “якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни”, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Его ведомство обратилось в генеральный секретариат Интерпола в связи с попыткой Москвы “неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины”. “МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение этого дела, полностью сфабрикованного в угоду Кремлю”, – говорится в заявлении Авакова.

Соратник и друг Мазура, член УНА-УНСО Назар Приходько написал, что активист ехал в Польшу на конференцию по приглашению вице-спикера польского Сейма (кого из вице-спикеров – не уточняется).

В субботу вечером вице-спикер Сейма Малгожата Гошевска заявила, что задержание Мазура представляет собой “техническое исполнение Польшей международных соглашений и обязательств”. “Отважный гражданский активист и ветеран войны в Донбассе, Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести”, – подчеркнула Гошевска.

Мазур – один из основателей “Движения сопротивления капитуляции”. В Донбассе он воевал под позывным “Тополь”.

В субботу вечером у польского посольства в Киеве прошла акция за освобождение Мазура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Мазура и других членов УНА-УНСО в 2014 году. “В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях)”, – говорилось в сообщении СКР.

В мае 2016 года украинцы Станислав Клых и Николай Карпюк были приговорены в России соответственно к 20 и 22 с половиной годам с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима. Карпюка объявили командиром, а Клыха – бойцом отряда “Викинг”, который в декабре 1994 – январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале. Обоих признали виновными по статье 209 УК.

На суде оба обвиняемых вину отвергли, отметив, что признательные показания на следствии дали под пытками. В действительности ни Клых, ни Карпюк до ареста не бывали в Чечне. Клых в результате пыток получил психическое заболевание. 7 сентября этого года Карпюка и Клыха передали Украине в рамках обмена заключенными.