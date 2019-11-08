Пятница, 8 ноября 2019

Доцент Института истории СПбГУ Олег Соколов задержан в Петербурге по подозрению в убийстве. Как сообщает 47news, ученого выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором были две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Соколов прыгнул за рюкзаком в воду, его госпитализировали с переохлаждением.

В квартире Соколова при обыске обнаружены женское тело с отрезанной головой и окровавленная пила. Как выяснилось, убитая – 24-летняя ученица и соавтор Соколова Анастасия Ещенко. 47news пишет, что они жили вместе. По данным издания, 7 ноября Соколов застрелил ее у себя дома на набережной Мойки из малокалиберного обреза, а на следующий день принимал в этой квартире гостей, спрятав тело.

На допросе Соколов рассказал, что успел выбросить в реку отрубленные ноги, а затем вернулся в квартиру. К моменту, когда он выбрасывал руки, Соколов был пьян и упал в воду. Проезжавший мимо таксист вызвал спасателей.

По информации того же издания, Соколов сказал следователям, что собирался покончить с собой в мундире Наполеона на виду у туристов в Петропавловской крепости.

63-летний кандидат наук Соколов – главный в России специалист по наполеоновским войнам, автор многочисленных книг, переведенных в том числе на французский; кавалер Ордена Почетного легиона. Он один из основателей движения военно-исторической реконструкции. Соколов входит в научный совет Российского военно-исторического общества, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

В 2008 году любовница Соколова, на тот момент студентка, написала на него заявление об истязаниях и покушении на убийство; делу не дали ход.

В марте прошлого года Соколов выгнал со своей лекции студента за вопрос о том, как он относится к обвинениям в плагиате. По приказу доцента присутствовавшие на лекции “титушки” избили студента и его друга. Видео инцидента было опубликовано в YouTube.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов на балу. Фото с личной ВК-страницы

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