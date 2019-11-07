Четверг, 7 ноября 2019

Из протокола заседания по делу профессора ВШЭ Гасана Гусейнова

Высказанные Г.Ч. Гусейновым суждения (в нашумевшем посте в Фейсбуке и ряде интервью. – Ред.) следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер. Данные суждения спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей. Неоднократные непродуманные и безответственные высказывания и сообщения Г.Ч. Гусейнова в публичном пространстве привели к волне негативной реакции в адрес НИУ ВШЭ в СМИ и социальных сетях, чем нанесли существенный ущерб деловой репутации университета.

…

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания.

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