Четверг, 7 ноября 2019

Российские следователи подготовили документы в Интерпол о розыске и задержании журналиста “Росбалта” Александра Шварева, обвиняемого в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

“В настоящее время следователем вынесено постановление об объявлении Шварева в международный розыск, в том числе на территории Латвии, и принятии мер к его задержанию. В ближайшее время документы будут направлены в НЦБ (национальное центральное бюро. – Ред.) Интерпола”, – сказал источник. По его словам, российские силовики намерены направить латышским коллегам запрос о заключении Шварева под стражу и его экстрадиции в Россию.

Как сообщил адвокат Шварева Игорь Бушманов, МВД просит заочно арестовать его подзащитного и журналист уже объявлен в международный розыск. “При этом ни его самого, ни защиту не уведомили”, – отметил юрист. Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Шварева 11 ноября.

Накануне полиция заочно предъявила Швареву обвинения по части 5 статьи 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; до 5 миллионов рублей штрафа или до 480 часов обязательных работ) и по части 3 статьи 163 кодекса (вымогательство, совершенное организованной группой; от 7 до 15 лет колонии).

Согласно первому обвинению, Шварев с неким Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года распространил на нескольких сайтах информацию о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. В полиции посчитали, что эти сведения заведомо ложные, подрывают репутацию Усманова и наносят ему моральный вред.

По второй статье журналист обвиняется в том, что с октября прошлого года вместе с Абдуллаевым и другими неустановленными лицами разместил на различных сайтах “дискредитирующую информацию” о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве и связях с преступными группировками. Как утверждается, в ответ на требование пресс-службы Ракишева убрать эти материалы Шварев и Абдуллаев потребовали передать им 50 тысяч долларов. В случае отказа, утверждает следствие, журналист якобы угрожал продолжить распространять дискредитирующие Ракишева сведения.

Журналист отказывается признать вину. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, обвинение “не конкретизировано, надумано и необоснованно – можно сказать, какое-то виртуальное обвинение”. Юрист считает преследование Шварева заказным.

Как сообщил Жеребенков, сейчас Шварев находится на лечении в Риге.

В апреле в редакции “Росбалта” прошли обыски по делу о клевете на Усманова. Силовики изъяли три системных блока, на которых хранилась информация о деле криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). Обыск прошел и дома у Шварева, тогда он имел в деле статус свидетеля.

В декабре прошлого года суд потребовал удалить три статьи на сайте Russian Criminal, в которых утверждалось, что Усманов связан с дело Шакро.

Главный редактор “Росбалта” Николай Ульянов заявлял, что агентство не публиковало материалов, которые послужили поводом для заявления Усманова – эта информация размещалась на сторонних ресурсах.