Четверг, 7 ноября 2019

В Москве на фестивале любительских театров “Молодые – молодым” запретили показ спектакля “#рябчиковжуй #новыдержитесь” по мотивам повести Джанни Родари “Чиполлино”. Об этом в Фейсбуке сообщил режиссер спектакля Александр Таттари.

Спектакль был поставлен Центром театрального искусства А. Таттари при Московском Лианозовском театре. По словам режиссера, спектакль прошел предварительный отбор, была напечатана афиша. Показ спектакля был запланирован 9 ноября в 12 часов на площадке центра культуры “Сцена” – организатора фестиваля.

6 ноября Таттари позвонила директор ЦК “Сцена” Анжелика Петрова и сообщила, что запрещает показ. “Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль, хотя приглашение подписано ею лично”, – пишет режиссер.

Труппа намерена провести показы спектакля в Московском Лианозовском театре 12, 15 и 19 ноября и приглашает на эти показы жюри фестиваля.

В 2014 году в московском театре “Содружество актеров Таганки” изменили сценарий спектакля по мотивам “Чиполлино”, убрав из сюжета революцию. В новой версии герои подают принцу Лимону челобитную, после чего он отменяет несправедливые указы.