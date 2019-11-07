Четверг, 7 ноября 2019

В “Би-Би-Си” отвергли обвинения пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримова в клевете из-за публикации переведенных с чеченского языка высказываний Кадырова с призывом убивать пользователей интернета за оскорбление чести.

“Точность является неотъемлемой составляющей журналистики “Би-би-си”. Мы уверены в нашем переводе с чеченского”, – цитирует Интерфакс пресс-службу телерадиовещательной корпорации.

5 ноября чеченская гостелерадиокомпания “Грозный” выпустила сюжет о совещании Кадырова с правительством Чечни по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Выступление чеченского лидера было дано в сюжете без перевода с чеченского.

6 ноября Би-Би-Си опубликовала сообщение c переводом слов Кадырова: “Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится”. Глава Чечни отметил, что готов преследовать тех, кто оскорбляет честь, даже “если законы всех стран будут нарушены”. “Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире”, – заверил он.

Кадыровский пресс-секретарь на следующий день обвинил медиакорпорацию в искажении слов главы Чечни и назвал ее публикацию “пасквилем”. “Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским”, – сказал Каримов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются проверять высказывания Кадырова. “Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства (Чечни), не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию “Би-би-си”, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду”, – сказал Песков. Когда один из журналистов заметил, что Песков уклоняется от ответов на вопросы о Кадырове и проявляет осторожность, пресс-секретарь Кремля ответил, что поступает так в отношении всех глав регионов, поскольку к ним “надо проявлять необходимое уважение”.