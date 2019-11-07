Четверг, 7 ноября 2019

Международный суд ООН в Гааге признал приемлемым иск Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации относительно притеснения крымских татар и украинцев в Крыму и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий в Донбассе. Решение опубликовано на сайте суда.

Решение в пользу Украины относительно первой конвенции судьи поддержали почти единогласно – против проголосовал только судья от России Леонид Скотников. Относительно второй конвенции позицию Украины поддержали 13 судей, позицию России – трое. Суд ООН рассматривал вопрос о юрисдикции, то есть о возможности применения конвенций по украинскому иску.

Отдельные возражения России суд отклонил. Устные слушания, на которых стороны представили аргументы относительно наличия у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, прошли в июле. Москва юрисдикцию Гаагского суда признать отказалась.

На стадии определения приемлемости суд ООН отклонил иск Грузии по событиям в Абхазии и Южной Осетии, поданный в 2008 году.

Теперь суд ООН приступит к рассмотрению дела “Украина против России” по существу. Рассмотрение дела, вероятно, займет несколько лет и будет включать письменную стадию и устные слушания, отмечает глава международной практики “Агоры” Кирилл Коротеев.

Предварительные слушания по иску Украины прошли в Гааге 6-9 марта 2017 года. Нарушение Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявляют в Киеве, состоит в кампании против нерусских общин в Крыму, в частности, против общин украинцев и крымских татар. “Начиная с незаконного “референдума”, проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин”, – отмечал украинский МИД в январе 2017-го, после подачи иска. Упоминались запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, “волны исчезновений, убийств, самоуправных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков”.

Нарушение Москвой международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма Киев усматривает в предоставлении “оружия и других видов помощи” боевикам ДНР и ЛНР. “К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток, – говорилось в том же заявлении МИДа, – следует отнести удар по самолету рейса MH17 компании Malaysia Airlines, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове”.

На предварительных слушаниях директор департамента российского МИДа по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил в суде, что боевики в Донбассе нашли оружие в шахтах региона. “Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (боевиков. – Ред.), – это запасы советских времен, которые были на территории Украины, – утверждал чиновник. – Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев… Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией”.

При этом Рогачев никак не прокомментировал доказательства Киева об использовании боевиками новейшего оружия, которое состоит на вооружении только в российской армии.

19 апреля 2017-го суд принял обеспечительные меры на время рассмотрения иска. Он обязал Россию, во-первых, отменить запрет Меджлиса и снять иные ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов, а во-вторых, восстановить в аннексированном Крыму обучение на украинском языке.

Между тем в принятии обеспечительных мер по иску в части обвинения Москвы в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма было отказано. Как говорилось в решении, Украина не привела доказательств того, что Россия намеренно перечисляла средства боевикам ДНР и ЛНР.

12 июня 2018 года Киев представил международному суду меморандум с доказательствами нарушения Россией обеих конвенций.