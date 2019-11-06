Среда, 6 ноября 2019

В МИДе России назвали “измышлениями” информацию о прибытии в Ливию 200 российских наемников. “Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию”, – цитирует РИА “Новости” замглавы ведомства Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, американские СМИ не в первый раз распространяют “разного рода небылицы и злонамеренные слухи”. Чиновник отметил, что “на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся”.

5 ноября The New York Times сообщила, что за последние 6 недель в Ливию прибыли примерно 200 российских наемников, в том числе снайперов.

Сообщалось, что врачи в Триполи стали замечать у убитых ранения без выходного отверстия, характерные для оружия, которое используют российские наемники. Газета приводила комментарий неназванного европейского чиновника по безопасности – по его словам, отсутствие выходных отверстий в ранах было характерно для ран от выстрелов российских снайперов, действовавших на востоке Украины.

По утверждению трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, российские снайперы, воюющие в Ливии, принадлежат к частной военной компании Вагнера.

Российские наемники поддерживают Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, которая взяла в осаду столицу Ливии Триполи, контролируемую признанным международным сообществом Правительством национального согласия. Официально Россия в ливийском конфликте не участвует.