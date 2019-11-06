Среда, 6 ноября 2019

Должно же быть где-то противодействие разрушительной силе интернета! Давайте зададимся вопросом: а где? Школа – вот место, где можно реально создать систему положительного воспитания нашей молодежи, насыщения их сознания такими ценностями, которые было бы трудно разрушить влиянием интернета. Но этим нужно заниматься не откладывая, потому что многое уже потеряно. Ведь наша неспособность мобилизоваться и организовать работу с детьми и молодежью привела к тому, что уже не одно поколение молодежи плохо знает историю, литературу и, что более всего меня печалит, не отличается сознательной любовью к своему Отечеству.

Не хотел бы пересказывать разговор молодых людей, который однажды услышал и который больно ранил мое сердце. Я только понял, что все их мечты связаны с другими странами, с другой культурой, что они устремляются туда и там хотят обустроить свою жизнь. Что же это, как не наша общая ошибка? Почему мы допускаем, что именно так, а не иначе формируется сознание молодежи? Почему такое разрушительное влияние оказывает Интернет, почему мы неспособны дать отпор этому разрушительному влиянию?

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