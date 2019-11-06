Среда, 6 ноября 2019

СКР объединил в одно производство дела Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных. Этим троим фигурантам “московского дела” ужесточили обвинения, добавив отягчающее обстоятельство – совершение преступления группой лиц, сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на адвоката Лесных Эльдара Гароза.

“По данной статье это будет отягчающим обстоятельством, а не квалифицирующим признаком. На приговор в их случае это будет влиять. Срок будет больше, чем если бы они по отдельности пнули росгвардейца. Мы считаем, что умысла не было на “группу лиц”. Но обвинение считает, что они одновременно этого росгвардейца потянули”, – сообщил юрист.

Информация об объединении дел Мартинцова, Мыльникова и Лесных также есть на сайте Мещанского райсуда Москвы – объединенное дело поступило туда 5 ноября.

16 октября были избраны меры пресечения новым фигурантам “московского дела”: Мартинцова, Лесных, Владимира Емельянова и Андрея Баршая арестовали, а Мыльникова отправили под домашний арест. Всем им инкриминирована часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет).