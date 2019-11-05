Вторник, 5 ноября 2019

Около 70 уроженцев Таджикистана, отбывающих наказание в ИК-7 строгого режима в Мордовии, объявили голодовку, сообщает сайт “Ахбор”.

Заключенные требуют улучшения режима содержания и прекращения издевательств со стороны надзирателей. Зэки жалуются на “очень жесткий режим”, введенный начальником колонии Сергеем Сергушкиным, назначенным в феврале этого года. В частности, зэков водворяют в ШИЗО “по каждому незначительному поводу”; они также сообщают о случае, когда кто-то собрал все их молитвенные коврики и выкинул в туалет, что вызвало протесты.

В ИК-7 отбывают наказание более 100 граждан Таджикистана.

В июне нынешнего года в ИК-7 уже проходила акция протеста – порядка 60 зэков объявляли голодовку, а часть из них нанесли себе увечья. “Бьют, если расстегнута пуговица, если не по форме представился. За любые проступки. Могут надеть наручники и бить по ним дубинкой. Могут просто застегнуть наручники за спиной и избивать толпой. По голове почти не бьют. В основном по почкам, часто по пяткам”, – приводила “Новая газета” слова заключенного Максима Семенова. Отдельно сайт “Акбор” сообщал об издевательствах над заключенными-таджиками – в частности, их заставили работать в день завершения священного месяца Рамадан, а имама за день до этого праздника отправили в ШИЗО.