Главу ПЦ “Мемориал” Черкасова оштрафовали по закону об “иностранных агентах”
Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко оштрафовал председателя совета правозащитного центра “Мемориал” Александра Черкасова на 100 тысяч рублей за отсутствие на ФБ-странице ингушского представительства организации маркировки “иностранного агента”. Об этом сообщается на сайте “Мемориала”.
Черкасов объявлен виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП (распространение НКО-”иноагентом” материалов в интернете без соответствующей маркировки).
Черкасов отказался признать вину, сославшись на то, что закон об “иностранных агентах” противоречит Конституции и Европейской конвенции о правах человека; кроме того, указал он, большинство материалов на ФБ-странице ингушского “Мемориала” – это ссылки на сайт ПЦ “Мемориал”, который уже помечен как принадлежащий организации – “иностранному агенту”. “Не будем вдаваться в подробности, как это следовало бы называть – просто халтурой или должностным подлогом. Но даже если руководствоваться законодательством о так называемых “иностранных агентах”, этот протокол следовало бы отослать назад, оставив без рассмотрения по существу”, – отметил правозащитник.
По мнению юриста Тамиллы Имановой, защищающей Черкасова, суд мог квалифицировать “правонарушение” Черкасова как малозначительное и освободить его от ответственности. Кроме того, указала она, после составления на него протокола ФБ-страницу ингушского “Мемориала” пометили, что свидетельствует об отсутствии в “деянии” правозащитника общественной опасности.
Юристы “Мемориала” собираются обжаловать решение.
Как сообщает “МБХ-медиа”, тот же суд в среду оштрафовал на 300 тысяч рублей “Международный Мемориал” за отсутствие метки “иностранный агент” на странице организации в Твиттере.
Позже Иманова сообщила, что на “Международный Мемориал” и его председателя Яна Рачинского составлено еще четыре протокола за нарушение закона об “иностранных агентах” (статья 19.34 КоАП). По два протокола – на председателя “Мемориала” и саму организацию – составлено из-за отсутствия маркировки на сайте, посвященном событиям 1968 года, объявленного ООН годом прав человека, и на странице этого сайта во “Вконтакте”.
1 ноября Тверской райсуд за то же “правонарушение” – отсутствие маркировки на ФБ-странице ингушского “Мемориала” – оштрафовал на 300 тысяч рублей ПЦ “Мемориал”.
Протоколы на Черкасова и ПЦ “Мемориал” составили 5 сентября, после того как в августе ингушское УФСБ донесло на организацию и ее председателя в республиканский Роскомнадзор. Как указывает Черкасов, на изготовление протокола осмотра сайта и распечатку скриншотов ушло семь минут – за это время невозможно определить, есть ли маркировка на соответствующих страницах.
22 октября тот же суд уже оштрафовал “Международный Мемориал” на 300 тысяч рублей, а председателя организации Яна Рачинского – на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки на страницах ингушского “Мемориала” в YouTube и Фейсбуке.