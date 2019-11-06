Среда, 6 ноября 2019

Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко оштрафовал председателя совета правозащитного центра “Мемориал” Александра Черкасова на 100 тысяч рублей за отсутствие на ФБ-странице ингушского представительства организации маркировки “иностранного агента”. Об этом сообщается на сайте “Мемориала”.

Черкасов объявлен виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП (распространение НКО-”иноагентом” материалов в интернете без соответствующей маркировки).

Черкасов отказался признать вину, сославшись на то, что закон об “иностранных агентах” противоречит Конституции и Европейской конвенции о правах человека; кроме того, указал он, большинство материалов на ФБ-странице ингушского “Мемориала” – это ссылки на сайт ПЦ “Мемориал”, который уже помечен как принадлежащий организации – “иностранному агенту”. “Не будем вдаваться в подробности, как это следовало бы называть – просто халтурой или должностным подлогом. Но даже если руководствоваться законодательством о так называемых “иностранных агентах”, этот протокол следовало бы отослать назад, оставив без рассмотрения по существу”, – отметил правозащитник.

По мнению юриста Тамиллы Имановой, защищающей Черкасова, суд мог квалифицировать “правонарушение” Черкасова как малозначительное и освободить его от ответственности. Кроме того, указала она, после составления на него протокола ФБ-страницу ингушского “Мемориала” пометили, что свидетельствует об отсутствии в “деянии” правозащитника общественной опасности.

Юристы “Мемориала” собираются обжаловать решение.

Как сообщает “МБХ-медиа”, тот же суд в среду оштрафовал на 300 тысяч рублей “Международный Мемориал” за отсутствие метки “иностранный агент” на странице организации в Твиттере.

Позже Иманова сообщила, что на “Международный Мемориал” и его председателя Яна Рачинского составлено еще четыре протокола за нарушение закона об “иностранных агентах” (статья 19.34 КоАП). По два протокола – на председателя “Мемориала” и саму организацию – составлено из-за отсутствия маркировки на сайте, посвященном событиям 1968 года, объявленного ООН годом прав человека, и на странице этого сайта во “Вконтакте”.

1 ноября Тверской райсуд за то же “правонарушение” – отсутствие маркировки на ФБ-странице ингушского “Мемориала” – оштрафовал на 300 тысяч рублей ПЦ “Мемориал”.

Протоколы на Черкасова и ПЦ “Мемориал” составили 5 сентября, после того как в августе ингушское УФСБ донесло на организацию и ее председателя в республиканский Роскомнадзор. Как указывает Черкасов, на изготовление протокола осмотра сайта и распечатку скриншотов ушло семь минут – за это время невозможно определить, есть ли маркировка на соответствующих страницах.

22 октября тот же суд уже оштрафовал “Международный Мемориал” на 300 тысяч рублей, а председателя организации Яна Рачинского – на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки на страницах ингушского “Мемориала” в YouTube и Фейсбуке.