Вторник, 5 ноября 2019

Силовики провели обыск в московской квартире бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, сообщила “Медиазона” со ссылкой на пресс-секретаря партии Дарью Петрушенко.

Адвокат Светова Михаил Бирюков сообщил “Новой газете”, что обыск проводился рамках дела по статье 135 УК (развратные действия в отношении несовершеннолетнего), возбужденного из-за поста, опубликованного в инстаграме Светова в 2012 году. Как уточняет МБХ-медиа со ссылкой на Бирюкова, речь идет о некой фотографии. Политик проходит по этому делу свидетелем, после обыска его увезли на на допрос в СКР.

Позже Светов сообщил “МБХ-медиа”, что вместе с ним в отделе СКР по Северо-западному округу Москвы дает показания его бывшая девушка Анастасия Стародубовская. “Она тоже дает показания. Мы с ней много лет встречались. Это дело заведено из-за фотографии, на которой она присутствует”, – пояснил политик.

После допроса Светова и Стародубовскую отпустили в статусе свидетелей.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил о проведении в отношении Светова доследственной проверки по статье 135 УК.

Светов связывает свое преследование с политической деятельностью. “Повод, не трудно догадаться, – это моя политическая деятельность. Я только что провел успешный тур на 30 городов, в каждом городе мне оказывалось сопротивление полицией”, – заявил он “Дождю” после обыска.

Светов неоднократно был организатором оппозиционных митингов в Москве – в частности, митинга против блокировки Telegram 30 апреля прошлого года, митинга за свободный интернет 13 мая того же года, митинга против пенсионной реформы 29 июля 2018 года, митинга за свободный Рунет 10 марта нынешнего года, митинга против репрессий 23 июня, митинга против преследований по “делу ФБК” и “московскому делу” 29 сентября. 31 июля, когда Светов вышел из мэрии с переговоров по поводу акции 3 августа за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, он был арестован на 30 суток. 12 августа Роскомнадзор потребовал заблокировать Инстаграм политика под предлогом того, что там якобы было размещено детское порно.