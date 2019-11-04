Понедельник, 4 ноября 2019

30 процентов россиян в той или иной степени осведомлены о “московском деле”, а 57 процентов из них считают его целью “устрашение оппозиционно настроенной общественности”. Таковы результаты нового опроса Левада-центра, опубликованные на сайте организации.

При этом 34 процента респондентов, знающих о преследовании участников московских акций протеста, считают, что цель возбуждения уголовных дел – наказание “виновных в организации массовых беспорядков и несанкционированных акций и сопротивлявшихся органам правопорядка”.

Кроме того, Левада-центр опросил россиян об отношении к Алексею Навальному. Более 60 процентов россиян безразличны к политику и ничего не знают о его деятельности, 25 процентов относятся к нему скорее отрицательно, а 9 процентов – скорее положительно.

47 процентов россиян, согласно результатам опроса, ничего не знают об обысках в Фонде борьбы с коррупцией, региональных штабах Навального и уголовных делах против сотрудников фонда. 18 процентов опрошенных связывают эти действия с желанием власти подавить независимые антикоррупционные расследования, 12 процентов респондентов считают, что таким образом государство борется с отмыванием денег, еще 18 процентов опрошенных усматривают в преследовании ФБК защиту государства от “агентов влияния со стороны зарубежных государств”.

Опрос проводился 24-30 октября по выборке из 1616 человек в 137 населенных пунктах 50 регионов.