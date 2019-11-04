Понедельник, 4 ноября 2019

Фигурант петербургского дела “Сети” Виктор Филинков, держащий голодовку солидарности с политзаключенными, госпитализирован в областную тюремную больницу ФСИН им. Гааза, сообщается на ФБ-странице Rupression со ссылкой на адвоката политзека Виталия Черкасова.

Черкасов узнал о госпитализации подзащитного, когда попытался навестить его в СИЗО-3 “Шпалерная”.

Филинков с подозрением на желтуху помещен в инфекционное отделение, в связи с чем адвокат не может его посетить.

“Трудно сказать, есть основание верить этому или нет, потому что у меня нет каких-либо иных сведений. Возможно, это такой тактический ход, чтобы он прекратил голодовку”, – отметил Черкасов.

О начале голодовки Филинков объявил 30 октября, в День политзаключенного. “Шестерки режима – режим образующие! Они едят нас, но пожрут завтра и себя – этот день им напоминание. Но поймут ли они, что это уже было? Не способные смотреть ни вперед, ни назад, душат нас. Погоны, деньги, власть, личное благополучие меньшинства — как же мала та цена, за которую они согласились рыть могилу интересам человечества! Но наши глаза открыты, мы видим всё ясно. Будучи носителями действительной силы, мы здесь и сейчас вершим будущее. И мы в ответе перед теми, кто придет к нам на смену! Я убежден: в наследство они получат лучший мир, чем тот, что достался нам. Они познают нашу историю как историю борьбы, но историю победителей, боровшихся за справедливость и счастье для всех. Я призываю вас помнить о прошлом. Я призываю вас не быть в стороне сейчас. Я призываю вас никогда не бояться! Я возмущен действиями ФСБ, СК, прокуратуры, судов, благодаря которым Россия вернулась в прошлое: к репрессиям, политзаключенным, лжи и страху. Я выражаю свою солидарность всем политзаключенным и объявляю голодовку”, – говорилось в заявлении политзека. Оно было зачитано на митинге памяти жертв репрессий в Петербурге.

Суд по петербургскому делу “Сети” – вымышленной анархистской террористической организации – продолжается с 8 апреля. Помимо Филинкова по делу проходит Юлий Бояршинов. Обоим вменены часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет), а Бояршинову – также часть 1 статьи 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатки; до 5 лет колонии).

Еще одно дело “Сети” с 25 апреля рассматривается в Пензе, по нему арестованы семь человек.

Ранее по петербургскому делу “Сети” также проходил 27-летний бизнесмен Игорь Шишкин. Он пошел на сделку с прокуратурой, оговорив фигурантов обоих дел “Сети”, в том числе фигуранта пензенского дела Дмитрия Пчелинцева. 17 января 2019-го он получил в особом порядке 3 с половиной года общего режима.

Филинков вину не признает. Бояршинов ранее также не признавал вину, но на предварительных слушаниях изменил позицию и подал ходатайство о рассмотрении своего дела в особом порядке, но получил отказ.

Обоих активистов задержали и отправили в СИЗО в конце января 2018 года. Филинков в результате пыток оперативниками ФСБ дал признательные показания, которые уже вскоре, после вступления в дело адвоката Черкасова, дезавуировал. Бояршинов первоначально обвинялся лишь по статье 222.1; по делу “Сети” его привлекли лишь в апреле, после того как он отказался давать показания против других его фигурантов. Пыткам как таковым этот обвиняемый не подвергался, однако в СИЗО для него создавали невыносимые условия.