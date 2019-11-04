Понедельник, 4 ноября 2019

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной установке на технически сложные товары российского программного обеспечения. Соответствующая информация появилась в карточке инициативы в думской базе законопроектов.

Законопроект добавляет новую статью 4.1 в закон о защите прав потребителей. “При продаже отдельных видов технически сложных товаров с

предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин”, – говорится в этой статье.

Перечни этих видов товаров и соответствующего российского ПО будут определяться правительством. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он “направлен на обеспечение для российских

пользователей сети Интернет и услуг связи возможности использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией “смарт-ТВ”) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ для ЭВМ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств”.

По мнению авторов законопроекта, он “обеспечит защиту интересов российских

интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий”. “Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей”, – отмечается в пояснительной записке.

Документ внесли в Госдуму четверо депутатов – член фракции ЛДПР Сергей Жигарев, единоросы Алексей Канаев, Владимир Гутенев и Сергей Чиндяскин, справедливорос Олег Николаев, коммунист Александр Ющенко.

На рассмотрении Госдумы находится другой законопроект тех же авторов о штрафах за нарушение требования о предустановке российского ПО на отдельные виды технически сложных товаров. Статью 14.8 КоАП предлагается дополнить частью 5, в соответствии которой штрафы за это для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Этот законопроект пока не прошел первое чтение.