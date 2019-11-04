Понедельник, 4 ноября 2019

Ярослав Кузьминов. Фото: kremlin.ru

О фигуранте “московского дела” видеоблогере Егоре Жукове

Университет оказывает поддержку Жукову как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность. Каждый имеет право на справедливый суд, и никого нельзя осуждать заранее. Но мы не поддерживаем политическую активность Жукова и тем более не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру.

Мне кажется, Егор Жуков – еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания, так часто бывает. Он может еще несколько раз изменить свои политические взгляды, так тоже часто бывает.

Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как “политическую звезду”, оказывают плохую услугу ему и его семье.

Я убежден, что людям надо дать сформироваться, они должны получить серьезное образование и опыт профессиональной работы, чтобы их гражданская и политическая позиция приобрела зрелость и устойчивость.

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