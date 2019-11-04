Понедельник, 4 ноября 2019

Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы – а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, – разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты.

…Еще в советские времена во всей Восточной Европе в школах везде изучали русский язык – активно и неплохо на самом деле, до сих пор мы пользуемся этим. Ну “мы” в широком смысле слова, и наши партнеры пользуются. Почему? Потому что было целесообразно и выгодно в хорошем, не примитивном смысле этого слова, знать русский язык. Главный партнер был Советский Союз, от этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе, сотрудничество реальное было с Советским Союзом большое. Это влияние было. Советский Союз растворился – всё, интерес к языку начал затухать. Искусственно подогревается это затухание… Потому что нас побаиваются.

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