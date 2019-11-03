Воскресенье, 3 ноября 2019

Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину, но Киев сам не стремится к договоренностям по этому вопросу, заявил в эфире телепередачи “Москва. Кремль. Путин” кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

“Россия сейчас будет обладать возможностями гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет, – сказал чиновник. – Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави”.

Песков напомнил, что в конце октября состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с Еврокомиссией по украинскому транзиту. “Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну конечно, нужно, очевидно, что нужно, – сказал он. – Если не будет транзита, то ГТС (газотранспортная система. – Ред.) Украины просто развалится”.

“И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в (Стокгольмском. – Ред.) арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться”, – добавил представитель Кремля.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Как заявил вице-председатель Еврокомисии Марош Шевчович, переговоры в Брюсселе не принесли результатов – в частности, не была одобрена методика определения тарифа на транспортировку газа, опубликованная 25 октября украинским регулятором НКРЭКУ; не согласована техническая часть соглашения.

По словам Шевчовича, главное препятствие к урегулированию – жесткая позиция российской стороны по “пакетной сделке”. Москва настаивает на урегулировании судебных споров между “Газпромом” и “Нафтогазом” по “нулевому варианту”, отмене 6-миллиардного штрафа, наложенного украинским антимонопольным комитетом на “Газпром”, возвращении Украины к прямым закупкам газа из России, а не по реверсу из Европы.

Москва отказывается исполнять решения Стокгольмского арбитража по контрактам 2009 года на поставку и транзит газа, по совокупности которых “Газпром” должен “Нафтогазу” более 2,6 миллиарда долларов. Сейчас российская газовая компания оспаривает эти решения в апелляционном суде Швеции.

Глава украинской делегации в Брюсселе, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил по итогам переговоров, что “вопрос транзитного договора совершенно не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей”. Министр подчеркнул, что “это не может быть простая отмена судов, арбитражей”, но пообещал проводить в ближайшее время консультации, “которые приведут к определенным возможным решениям”.