Воскресенье, 3 ноября 2019

Родственники политзеков объявили о создании объединения “Матери против политических репрессий”. В него вошли родственники фигурантов дел “Сети”, “Нового величия”, “московского дела”, ростовского дела “Артподготовки”, Азата Мифтахова, а также семьи мусульман, преследуемых по сфабрикованным делам, ранее объединившиеся в группу “Родительская солидарность”.

Как сообщает “Новая газета”, пресс-конференцию провели родители фигурантов “московского дела” Наталья Конон, Владимир Фомин, Людмила Беглец и Галина Мартинцева, мать фигурантки дела “Нового величия” Юлия Павликова, правозащитники Лев Пономарев и Александра Крыленкова.

Как рассказала “Граням” Крыленкова, мусульман в новом объединении представляют Светлана Шафиева – мать Рината Нурлыгаянова, осужденного к 24 годам по уфимскому делу “Хизб ут-тахрир”, и Миляуша Гарифьянова, мать Айдара Гарифьянова, приговоренного в Уфе по другому делу “Хизб ут-тахрир” к 6 годам строгого режима.

“Мы выходим не только за наших детей, но и за все общество вообще. Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью”, – заявила мать фигуранта “московского дела” Даниила Конона Наталья.

После пресс-конференции ее участники поехали к администрации президента проводить одиночные пикеты в поддержку своих детей.

Пикет Юлии Павликовой. Кадр видео “Радио Свобода”