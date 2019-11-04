Понедельник, 4 ноября 2019

В Петровском Донецкой области сорвалось разведение сил украинской армии и “ДНР” из-за обстрелов в предыдущие дни. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает “Укринформ”.

“Что касается неразведения в зоне Петровского. Вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться именно сегодня, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения, не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также СММ ОБСЕ. Поэтому мы вынуждены были перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины”, – сказал дипломат.

Пристайко отметил, что после разведения сил в Петровском будут выполнены все условия для проведения встречи лидеров нормандской четверки.

Как сообщает “112 Украина”, командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что при условии прекращения огня разведение сил в Петровском может состояться 8 ноября. “Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения режима тишины”, – сказал военачальник.

По словам руководителя украинской стороны в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня Александра Борщевского, последние обстрелы украинских позиций близ Петровского были зафиксированы 29 и 30 сентября. Таким образом, провести разведение войск удастся только через 7 суток – 7 ноября должна пройти верификация “режима тишины”, а 8-го числа – практическое разведение.

В пресс-центре ООС назвали заявления пророссийских боевиков о намерении начать разведение сил “очередной провокацией и замыливанием глаз мировому сообществу”

В “представительстве ДНР” в СЦКК в свою очередь назвали отказ Киева от разведения сил “откровенным саботажем минских соглашений и попыткой переиначить все договоренности на свой лад”. Там отметили, что заявления штаба ООС “показывают отсутствие авторитета своего же верховного главнокомандующего”.

По информации “представительства ДНР”, в 13 часов боевики “народной милиции ДНР” в Петровском запустили белую сигнальную ракету в знак готовности возобновить разведение сил. Ответа с украинской стороны, как утверждают в Донецке, не последовало.

Разведение сил Украины и “ЛНР” на предыдущем условленном участке, в Золотом Луганской области, завершилось 1 ноября.