Понедельник, 4 ноября 2019

Судья Октябрьского райсуда Томска Дмитрий Борисов приговорил местного свидетеля Иеговы Сергея Климова к шести годам общего режима, сообщает ТВ2.

К точно такому же, рекордному до сих пор сроку, в Орле был приговорен местный иеговист, подданный Дании Деннис Кристенсен.

Климов объявлен виновным по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Прокурор Дарина Калинина просила назначить ему семь лет общего режима.

В качестве дополнительного наказания судья Борисов запретил Климову заниматься общеобразовательной деятельностью и посещать религиозные массовые мероприятия (на какой срок – не уточняется).

Судья признал Климова руководителем местной общины иеговистов “Северная, Томск”. Борисов счел, что Климов проводил богослужения, призывал верующих порвать отношения с родственниками, не являющимися иеговистами. Он посчитал доказанным, что осужденный участвовал в “вербовке” новых последователей, сборе пожертвований и пропаганде отказа от медицинского вмешательства.

Сам Климов, выступая с последним словом 30 октября, указал на разницу между исповеданием религии и деятельностью юрлица. “Сторона обвинения необоснованно назначила меня руководителем местной религиозной организации Свидетелей Иеговы “Северная, Томск”. Вся моя деятельность связана с моими религиозными убеждениями как физического лица, что гарантировано мне Конституцией РФ и не запрещено ни одним судом. Возобновлять деятельность МРО никто не собирался и не собирается до решения ЕСПЧ по этому вопросу. Несмотря на решение суда, я буду продолжать свидетельствовать о Боге. Это гарантировано мне Конституцией. Каждый человек имеет право сделать выбор и здесь нет ничего связанного с экстремизмом. Прошу суд меня оправдать”, – заявил он.

Защита просила суд критически отнестись к показаниям тайного свидетеля под псевдонимом Е.В. Павлов. Он неоднократно путался при даче показаний, а также не стал отвечать на вопросы защиты.

Суд над Климовым продолжался с 4 июля.

Климова задержали 4 июня 2018 года в Томске, на следующий день после массовых облав на иеговистов, в ходе которых были схвачены десятки людей, в том числе 83-летняя женщина, несовершеннолетний и некий информатор силовиков, который изображал интерес к Библии и провоцировал верующих на разговоры о религии. 5 июня суд отправил иеговиста под арест. С тех пор его держат в СИЗО-1 в Томске.

Уголовное дело, по которому привлечен Климов, возбудили 31 мая 2018 года. До этого с конца октября 2017 года по начало мая 2018-го ЦПЭ с санкции Томского облсуда вел слежку за Климовым и его знакомыми, проводилась негласная аудиозапись их разговоров. Расследованием дела занимался следователь Октябрьского райотдела СКР по Томску Иван Ведренцев.

49-летний Климов – уроженец села Матышево Волгограской области, по профессии автокрановщик и автомеханик. Ранее был индивидуальным предпринимателем. В 1989 году женился, в том же году у них с женой Юлией родилась дочь.

Юлия Климова вместе с другими женами арестованных иеговистов в июне прошлого года подписала открытое письмо Совету по правам человека при президенте. 21 июня того же года СПЧ обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность преследования свидетелей Иеговы.

Жалобу Климова уже принял Европейский суд по правам человека.