Суббота, 2 ноября 2019

В Москве в субботу вечером убит начальник центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Как подтвердили в СКР, киллер расстрелял Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда во дворе дома № 2 по улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Оба брата скончались на месте.

Момент убийства попал на камеры наружного наблюдения.

Видео с камер: киллер расстреливает двоих мужчин в Москве. Перед тем, как убежать, убийца добивает их контрольными в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA

— baza (@bazabazon) November 2, 2019

Убийство признано заказным, его расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Полиция разыскивает киллера и двух его сообщников, был введен план “Перехват”. В первые часы после убийства сообщалось, что обнаружен автомобиль BMW X7, на котором скрылись подозреваемые; однако затем машину вернули владельцу. По данным источников ТАСС, преступникам удалось покинуть Москву.

ТАСС утверждает, что Эльджаркиев приехал в Москву не в командировку, а по личным делам. В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что он приехал на учебу в РАНХиГС и находился под госохраной.

Предыдущее покушение на Эльджаркиева было совершено в январе этого года – его машину обстреляли из автоматов на трассе “Кавказ” в Сунженском районе. Сам он тогда не пострадал, погиб один из охранников, двое были ранены. Покушение связывали с убийством известного религиозного деятеля Ибрагима Белхароева, совершенным в декабре прошлого года.

По данным телеграм-канала Mash, летом прошлого года Эльджаркиеву угрожал убийством его подчиненный – младший лейтенант Тимур Албаков. Он обвинил начальника в том, что тот заставляет подкидывать улики и фабриковать дела. По факту конфликта Албакова с Элькарджиевым СК проводил проверку.

Предшественник Эльджаркиева Тимур Хамхоев, возглавлявший ЦПЭ Ингушетии с 2013 по 2017 год, в прошлом году был приговорен к 7 годам колонии по делу о пытках.

Ибрагим Эльджаркиев. Фото: МВД Ингушетии