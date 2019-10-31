Четверг, 31 октября 2019

В России с 1 ноября вступает в силу закон об изоляции Рунета, предусматривающий установку на сетях операторов связи систем фильтрации трафика для “противодействия угрозам”. Как отмечает “Коммерсант” со ссылкой на источник, участвовавший в тестировании оборудования, устанавливаемого на сети связи, на федеральное развертывание технических средств уйдет примерно год.

Закон вступил в силу только частично. Ряд его пунктов, в том числе положения о национальной доменной зоне и криптографической защите, начнет действовать с 1 января 2021 года.

Пока власти не утвердили перечень угроз, при которых “выключается рубильник Рунета”, отмечает собеседник “Коммерсанта” в одном из операторов связи. Кроме того, официально опубликованы только 7 из 26 необходимых подзаконных актов. По мнению собеседника газеты, близкого к администрации президента, закон все же начнет работать, “но по факту не на всей территории”.

“Технические средства противодействия угрозам”, в том числе оборудование DPI (deep packet insection, глубокая фильтрация трафика), операторам связи должен предоставить Роскомнадзор.

До вступления закона в силу тестирование оборудования DPI проводилось на сетях операторов связи в Уральском федеральном округе. Как сообщает The Bell со ссылкой на трех сотрудников операторов связи и двух знакомых с ходом тестирования чиновников, в ходе тестирования были зафиксированы сбои. “Оборудование тестировалось ночью, сеть легла”, – рассказал один из источников. Другой подтвердил, что в некоторых случаях сеть переставала работать.

По данным The Bell, установка оборудования DPI по всей стране откладывается из-за спора между правительством и администрацией президента – Белый дом настаивает на сертификации оборудования во избежание сбоев, Кремль же требует ее ускорить или вовсе отменить. В Кремле считают, что сертификация сдвинет начало работы системы слишком близко к выборам в Госдуму (состоятся осенью 2021 года), а АП к этому времени хотелось бы иметь возможность реагировать на угрозы в интернете.

Владимир Путин подписал закон об изоляции рунета 1 мая. Документ вносит поправки в законы о связи и об информации. Как поясняли авторы закона, он принимается на случай внешней атаки – угрозы отключения российского сегмента интернета. В этом случае Роскомнадзор возьмет на себя централизованное управление Рунетом – будет фильтровать весь интернет-трафик через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно розданы операторам связи. Последние должны будут выполнять прямые указания Роскомнадзора, в частности соблюдать правила маршрутизации трафика, фактически замыкая его внутри страны.

Согласно окончательной редакции закона, порядок установки, эксплуатации и модернизации устройств для противодействия угрозам будет определять правительство. В первоначальной редакции эти полномочия были закреплены за РКН. Поправки были внесены в последний момент перед вторым чтением.

Предусмотрены обязательные “учения” по выявлению угроз и отработке мер для их нейтрализации. К “учениям” предполагается привлечь как чиновников, так и операторов связи и владельцев технологических сетей.