Четверг, 31 октября 2019

Верховный суд Израиля временно запретил экстрадицию российского хакера Алексея Буркова в США, сообщает The Jerusalem Post.

В четверг семья израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России к семи с половиной годам общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков, попросила ВС Израиля приостановить экстрадицию Буркова.

Дело Буркова будет рассматриваться в ВС Израиля, до окончания слушаний его не отправят в США.

В среду министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции Буркова в Штаты.

Бурков находится в США в розыске по обвинению в кредитном кибермошенничестве. Он был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда прилетел в Израиль в отпуск. Сам он называет себя специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения. По неподтвержденным данным, Бурков может раскрыть информацию о вмешательстве российских спецслужб в американские выборы.

Газета Haaretz в конце октября сообщала, что Россия оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Буркова в обмен на Иссахар.

Приговор 25-летней Иссахар вынес 11 октября городской суд Химок. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”, она летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В багаже у Иссахар нашли 9,6 грамма гашиша. Она признает, что у нее в чемодане был гашиш, но отрицает обвинение в контрабанде – в зоне вылета аэропорта у нее не было доступа к багажу.