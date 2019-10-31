Четверг, 31 октября 2019

Верховный суд постановил ликвидировать движение “За права человека”, возглавляемое Львом Пономаревым, сообщает “Новая газета”.

Суд отказался отложить заседание до проведения осеннего съезда движения.

Пономарев считает решение ВС незаконным и намерен обжаловать его. По словам правозащитника, он пока не знает, в каком формате его движение продолжит существование. “Правозащита – это образ жизни, поэтому мы останемся работать в этой сфере. Я постараюсь каким-то образом сохранить костяк центрального аппарата и региональные отделения движения”, – заверил он.

Об иске Минюста о ликвидации ЗПЧ стало известно 15 октября. Ведомство ссылалось на то, что движение нарушило ряд российских законов, в том числе закон об иностранных агентах. Кроме того, по утверждению Минюста, ЗПЧ не исправило нарушения в своем уставе от 2014 года, выявленные в ходе внеплановой зимней проверки. Движение просило Минюст дождаться утверждения нового устава на осеннем съезде.

В феврале Минюст признал “иностранными агентами” три НКО, подконтрольных Пономареву, – ЗПЧ, “В защиту прав заключенных и “Горячая линия”. Незадолго до этого ведомство объявило о внеплановой проверке ЗПЧ. Это произошло, после того как Пономарев отбыл 16-суточный арест за посты в Фейсбуке о сходе в поддержку фигурантов дел “Сети” и “Нового величия”. Тогда же движению впервые за 8 лет существования отказали в президентском гранте.

За последние несколько месяцев ЗПЧ и лично Пономарева несколько раз оштрафовали по обвинению в нарушении закона о иноагентах. Общая сумма штрафов уже превысила 2 миллиона рублей.