Верховный суд ликвидировал движение “За права человека”
Верховный суд постановил ликвидировать движение “За права человека”, возглавляемое Львом Пономаревым, сообщает “Новая газета”.
Суд отказался отложить заседание до проведения осеннего съезда движения.
Пономарев считает решение ВС незаконным и намерен обжаловать его. По словам правозащитника, он пока не знает, в каком формате его движение продолжит существование. “Правозащита – это образ жизни, поэтому мы останемся работать в этой сфере. Я постараюсь каким-то образом сохранить костяк центрального аппарата и региональные отделения движения”, – заверил он.
Об иске Минюста о ликвидации ЗПЧ стало известно 15 октября. Ведомство ссылалось на то, что движение нарушило ряд российских законов, в том числе закон об иностранных агентах. Кроме того, по утверждению Минюста, ЗПЧ не исправило нарушения в своем уставе от 2014 года, выявленные в ходе внеплановой зимней проверки. Движение просило Минюст дождаться утверждения нового устава на осеннем съезде.
В феврале Минюст признал “иностранными агентами” три НКО, подконтрольных Пономареву, – ЗПЧ, “В защиту прав заключенных и “Горячая линия”. Незадолго до этого ведомство объявило о внеплановой проверке ЗПЧ. Это произошло, после того как Пономарев отбыл 16-суточный арест за посты в Фейсбуке о сходе в поддержку фигурантов дел “Сети” и “Нового величия”. Тогда же движению впервые за 8 лет существования отказали в президентском гранте.
За последние несколько месяцев ЗПЧ и лично Пономарева несколько раз оштрафовали по обвинению в нарушении закона о иноагентах. Общая сумма штрафов уже превысила 2 миллиона рублей.