Пятница, 1 ноября 2019

Сотрудники ФСБ в четверг провели обыск у председателя отделения “Яблока” в городе Торопец Тверской области Владимира Егорова, ранее получившего условный срок по обвинению в призывах к экстремизму. Протокол осмотра дома Егоров опубликовал в Фейсбуке.

В протоколе написано, что Егорову было предложено “добровольно выдать” технические средства для выхода в интернет, печатные издания “экстремистского характера”, сим-карты, мобильные телефоны, флеш-накопители, жестке диски. В итоге у него изъяли три системных блока, беспроводной маршрутизатор, два жестких диска, смартфон, шесть сим-карт и флешку. Протокол составил оперативник отделения тверского УФСБ в городе Нелидово Е.С. Нарышкин.

После обыска Егорова отвезли в полицию. Там сотрудник ФСБ заявил ему, что он пользовался фейковой страницей во “Вконтакте” с украинской сим-карты. Кроме того, как написал активист в Фейсбуке, ему “шьют оправдание терроризма” (статья 205.2 УК) за то, что он поддержал Екатерину Муранову – фигурантку дела по статье 205.2, которой вменяют публикацию поста и комментария во “Вконтакте” о самоподрыве анархиста Михаила Жлобицкого в Архангельске.

Пост Егорова в защиту Мурановой

Летом 2018 года Егоров был приговорен к двум годам условно с трехлетним испытательным сроком по части 1 статьи 280.1 УК (публичные призывы к экстремизму) за пост во “Вконтакте”. Поводом к преследованию Егорова послужил пост, который активист поместил 5 августа 2016 года в администрировавшейся им ВК-группе “Граждане Торопца” (ныне удалена). Запись представляла собой комментарий к вышедшей в “Новой газете” статье “Нужно уходить на другую работу”; ссылку на статью Егоров привел в своем публикации. Статья посвящена известной реплике премьер-министра Дмитрия Медведева – чиновник заявил учителю, пожаловавшемуся на низкую зарплату, что за высокими доходами следует идти в бизнес.

“Нужно понимать, что все эти “высказывания” на людях этих дебилов с нулевым рейтингом, занимающих высокие посты, – не более чем часть спецоперации гэбни по обелению главного виновника всех бед, его приближенной кодлы, – заявил в своем комментарии Егоров. – Валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками. Остальная нечисть рассыплется в прах сама собой!”

Публикация сопровождалась фотографией Владимира Путина с надписью на лбу “Главная крыса”.

В 2017-м после возбуждения дела Егоров бежал на Украину, но был выдворен оттуда, затем перебрался в Белоруссию, был задержан белорусским КГБ и передан России.