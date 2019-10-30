Среда, 30 октября 2019

Полицейские проводят обыск дома у руководителя пермского “Мемориала” Роберта Латыпова, сообщил глава “Агоры” Павел Чиков.

Полицейские, сотрудники ЦПЭ следователи МВД и СКР также приходили в сам офис “Мемориала”. “При этом принесли постановление об обыске, где указаны другие адреса. Адвокат на этом основании потребовал обыск прекратить, что и было сделано”, – написал Чиков. Позже он сообщил, что в офисе “Мемориала” все же изъяли “все системные блоки, документы (в основном финансовые), ноутбук”.

Следственные действия проходят по делу о незаконной вырубке деревьев (статья 260 УК), которая якобы была совершена во время экспедиции “Мемориала” в нежилой поселок Галяшор с целью благоустроить памятник репрессированным полякам и литовцам.

Обыск санкционировала 25 октября судья Кудымкарского горсуда Перми Татьяна Тотьмянина. Согласно постановлению, обыски должны были пройти по трем адресам – у Латыпова дома и в двух принадлежащих ему помещениях, одно из которых – недостроенный жилой дом.

Как сообщает “Медиазона” со ссылкой на постановление, в нем говорится, что летом неизвестные в Ошибском лесничестве вырубили более 9 кубометров леса, нанеся ущерба на 82 841 рубль. По версии следствия, к этому могут быть причастны посетители урочищ Галяшор.

Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил прокуратуру проверить законность обыска в пермском “Мемориале”. “Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие пермскому “Мемориалу” в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам – литовцам в поселке Галяшор”, – говорится в заявлении СПЧ.

Юристы “Мемориала” также намерены оспорить законность обыска и вернуть изъятое. “По идее данные следственные действия проводятся, чтобы найти орудия преступления, была порубка – логично искать пилы, топоры. Тем не менее, они изымают все электронные носители информации, всю документацию общества”, – цитирует Интерфакс юриста “Мемориала” Алексея Шардакова.

Дело о незаконной вырубке леса из-за мемориальской экспедиции было возбуждено в августе. Сам Латыпов утверждал, что лес в ходе экспедиции не вырубался. “Никакого леса мы не рубили, только убрали сухостой и скосили траву на галяшорском кладбище”, – пояснял он. Как отмечала “Новая газета”, проведение экспедиции вызвало сопротивление местных властей – глава Кудымкарского района Валерий Климов отказался помогать мемориальцам.